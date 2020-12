Para Año Nuevo, los boliches al aire libre de Junín podrán abrir como bares

Para Año Nuevo, los boliches al aire libre de Junín podrán volver a abrir como bares, con mesas y sillas en vez de una pista de baile, y se regirán por el protocolo del sector gastronómico, informó a este diario el director de Seguridad municipal, Luis Chami.

Cabe recordar que para Navidad no pudieron trabajar, “ya que no presentaron en forma los papeles para la habilitación”, dijo. Y agregó: “Ahora, el que presente las cosas en tiempo y forma va a abrir en esas condiciones, si no, no abre”.

“Lo que sucedió es que no presentaron nada para abrir como bar ni la presentación legal como corresponde. Nosotros no clausuramos nada, como dijeron”, apuntó.

“Si no tienen los papeles en regla y pasa algo, los responsables somos nosotros. Si no tienen los protocolos, la bajada de luz y las mesas como corresponde, los vamos a sancionar y se va a iniciar una causa penal por desobediencia”, subrayó.

“Esperando decisiones coherentes”

“Hace 15 días nos llamaron del municipio para que armemos los boliches en un formato con un protocolo, el que desarrollamos y se lo presenté a las autoridades”, dijo un referente de la noche de Junín a este diario.

“Una vez que ellos lo aprobaron, nos pusimos a armar y a invertir para llegar a las fiestas. Después de presentar todo como corresponde con lo que nos habían pedido, nos dijeron que no nos iban a dar el cartón de habilitación”, apuntó.

Cabe recordar que unas cinco mil personas se convocaron en el Camino Costero de la Laguna de Gómez de Junín, en el marco de los festejos por Navidad durante la madrugada.

En un contexto de aumento de casos de coronavirus en la Región, las imágenes mostraron aglomeraciones, falta de tapabocas y distanciamiento social.

Si bien los jóvenes llevaron sus bebidas, otros compraron en los locales gastronómicos que tuvieron abiertas sus puertas hasta las 4.30, un horario que se aprobó durante las fiestas.

“Hace seis meses venimos tratando el tema de la Laguna con la Municipalidad y los funcionarios nos dijeron en todo momento que no iban a permitir lo que pasó. Y sucedió todo lo contrario porque los controles que tendrían que haber estado no estuvieron”, afirmó el bolichero.

“No había baños, no había distanciamiento y menos barbijos. Cero protocolo y tiraron todo al azar”, agregó.

“Ahora estamos esperando que nos den nuestro cartón y nos digan qué es lo que vamos a poder hacer. Estamos esperando decisiones coherentes y no de escritorio como se viene haciendo”, manifestó.

“Nos exigen una determinada cantidad de sillas que es imposible comprar, por ende, habíamos pactado burbujas. Es muy difícil que la gente se acostumbre a esa forma de trabajo”, reconoció.

“Vamos a evaluar una forma de trabajo para que todos puedan estar seguros y con los protocolos que corresponden”, concluyó.