Impunidad: asesinaron a un cartero mientras lavaba su auto en Ciudad Oculta

Un cartero que lavaba su automóvil en la zona porteña de Ciudad Oculta fue asesinado por un grupo de personas que pasaban por el lugar efectuando disparos al aire y hacia cualquier lado.

Fuentes policiales informaron a NA que el hecho se produjo el viernes a la noche cuando el trabajador del Correo Argentino, conocido como Marcos "El Turco", de 48 años, estaba en su casa preparando el vehículo porque este sábado a las 4:00 arrancaba su rutina de repartir cartas en los barrios de Villa Lugano y Mataderos, en la zona sur de la Ciudad. En un momento un grupo de sujetos, entre los que había menores de edad, pasaron efectuando disparos al aire y al parecer a uno de ellos se le trabó el arma.

El sujeto bajó la pistola y siguió accionándola hasta que salió el proyectil e impactó contra el hombro y salió por la zona del tórax del cartero, quien entró herido de gravedad a su casa, donde estaba su hija descansando. De inmediato, la víctima fue trasladada al Hospital Santojanni, a donde llegó muerto. La hija del trabajador asesinado radicó la denuncia en la comisaría vecinal 8 A, en la que aportó datos de una testigo que vio a cinco sujetos efectuar los disparos al aire y en varias direcciones. El personal policial investiga el hecho y trata de dar con estos sospechosos en una causa caratulada como "Averiguación de Homicidio".

"Te arrebataron la vida como si nada, No tenían derecho a nada ni de haberte matado. Papi teníamos Muchas cosas por compartir. Tu nieto no tenía por qué verte así. Cómo se lo explico a Tahi que su LELO no está, cómo hago papi? Sólo hay dolor y bronca en mi alma en este momento, Te amé, Te amo y Te amaré por el resto de mi vida, Amor mio!! Mi León de Jah. Gracias por absolutamente todo, por ser tu hija, por ser ese hombre hermoso que eras conmigo. Tu única hija mujer, tu negrita acá está!! Gracias por hacerme hincha de Chicago ese amor que teníamos mutuo por el club va hacer por el resto de mi vida papito!", escribió su hija en las redes sociales. Asimismo, la mujer también subió otro post con la foto del supuesto asesino de su padre.