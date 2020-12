Hallan asesinada a una de las dos mujeres que se unieron en el primer matrimonio igualitario de La Plata

La víctima resultó ser la abogada Verónica Dessio, de 49 años, cuyo cuerpo fue hallado en el quincho de su vivienda situado en la calle 5 Bis, entre 636 y 637. El macabro hallazgo estuvo a cargo de la psicóloga Carolina Pérez, con quien Dessio se había unido en matrimonio en 2010, aunque actualmente la pareja se encontraba separada.

Pérez, quien vivía en la parte posterior de la propiedad, explicó a los investigadores del caso que decidió entrar al sector de su ex pareja porque se dio cuenta que el portón al predio se encontraba abierto y encontró su cuerpo en medio de un charco de sangre.

En el caso tomó intervención la fiscal Ana Medina, del Departamento Judicial de La Plata. Según el diario local El Día, por el momento no hay evidencias de que se haya producido un robo, ya que no se pudieron notar faltantes. Dessio y Pérez habían logrado contraer enlace tras una batalla judicial en junio de 2010 y habían tenido un niño que no se encontraba en la propiedad en el momento del hecho.