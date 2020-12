Masivo festejo de la Navidad en el Camino Costero de la Laguna de Gómez

Tras la decisión de cerrar los boliches al aire libre, unas cinco mil personas se convocaron en el Camino Costero de la Laguna de Gómez de Junín, en el marco de los festejos por Navidad durante la madrugada de ayer.

En un contexto de aumento de casos de coronavirus en la Región, las imágenes mostraron aglomeraciones, falta de tapabocas y de distanciamiento social.

Si bien los jóvenes llevaron sus bebidas, otros compraron en los locales gastronómicos que tuvieron abiertas sus puertas hasta las 4.30, un horario que se aprobó durante las fiestas.

“Este evento fue una decisión privada de cada uno y terminó siendo un hecho colectivo. Por decisión provincial, la Laguna está abierta. Si no, se hubieran juntado en Circunvalación o en el Parque Borchex. No hubo conflictos y no hubo un solo accidente”, explicó el director de Seguridad, Luis Chami.

“Se autoconvocaron y se organizaron en grupos individuales, que se fueron ubicando a lo largo del Camino Costero. No fue una fiesta clandestina, ya que en ese caso es organizada por una sola persona y en un lugar privado”, dijo.

“Hubo pibes que salieron a un lugar público donde no hay ninguna orden judicial que les impida ir. Como Estado no se puede hacer nada”, afirmó. Y agregó: “El 30% de los chicos que entraron a la Laguna fueron llevados y buscados por los padres”.



“Está visto que el mundo está desbordado cuando los jóvenes toman acciones individuales. Se cansaron de estar encerrados y así lo demostraron ayer, que quieren divertirse sanamente y después no les importa nada más del Covid, el padre o la madre”, manifestó.

Esta juntada “no fue convocada desde el Estado como sí sucedió con lo de Maradona, que terminó en un desborde”, apuntó. Y solicitó: “Le estamos pidiendo al chico que no se autoconvoque”.

Cabe destacar que durante la noche y la madrugada “no hubo lesionados ni accidentes”, resaltó Chami.



No permitirán las fiestas

La cartera de Salud bonaerense anunció la marcha atrás en la habilitación de fiestas al aire libre de hasta 200 personas. La medida que había sido anunciada la semana pasada y publicada el lunes en el Boletín Oficial fue desestimada por el jefe de Gabinete de Ministros de la bonaerense, Carlos Bianco, debido al "aumento del 50% de los casos de Covid-19 en solo una semana".

"No vamos a habilitar más actividades por ahora", aseguró Bianco, y explicó que "solo en una semana" el aumento de casos fue de "un 50%". Por esto, anunció: "No vamos a habilitar esos espacios abiertos para hacer reuniones de hasta 200 personas".

Bianco aclaró que los protocolos estaban aprobados y habían sido estudiados conjuntamente con la Provincia. "No vamos a publicar ni el protocolo ni la habilitación de esas fiestas" porque "la misma semana que anunciamos eso, aumentaron los casos", explicó el funcionario, quien señaló que esos eventos se habían determinado "para evitar las fiestas clandestinas" y que "cada municipio sería el encargado de habilitar un espacio público abierto".

Así, la medida "queda en stand-by", dijo Bianco, quien estaba acompañado por Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud bonaerense, en el marco de la conferencia de prensa sobre la situación de la evolución de la curva de contagios de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires.

