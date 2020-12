Navidad: cierran los boliches al aire libre y refuerzan los controles en las quintas

En el marco de la llegada de Nochebuena y Navidad, el área de Seguridad de Junín, en conjunto con las fuerzas policiales, intensificará los controles en las zonas de quintas y campos para evitar las fiestas clandestinas.

“Hemos decidido poner refuerzos en los operativos con seis patrulleros más y las motos nuevas, para que trabajen en todo el territorio y evitar las reuniones clandestinas, porque no queremos que ningún chico salga lastimado ni tenga que pasar ningún riesgo”, dijo el director de Seguridad municipal, Luis Chami.

“Vamos a trabajar así en los operativos de Navidad y durante todo el fin de semana. Además, vamos a estar nuevamente con los drones para controlar desde el aire y ver cómo funciona todo”, destacó.

Cabe recordar que desde el fin de semana pasado, los boliches al aire libre de Junín ya están abriendo como bares, con mesas en vez de una pista de baile, y se rigen por el protocolo del sector gastronómico.

Al respecto, Chami dijo que por estos días, en el marco de Navidad, “no van a poder abrir, ya que no hicieron en tiempo y forma los papeles para la habilitación. Recién la próxima semana van a poder abrir, si hacen lo que tienen que hacer”.

En este sentido, desde el 12 de este mes en Junín ya se pueden realizar eventos sociales de hasta cien personas al aire libre y con el 30% del factor ocupacional, en el caso de los salones cerrados.

La medida permitió que numerosos rubros asociados al sector vuelvan a trabajar después de mucho tiempo y se implementa con el compromiso de respetar el protocolo de seguridad sanitaria estipulado para el sector.

“Para todo lo que se quiera organizar hay que pedir permiso a la Municipalidad. El evento tiene que tener seguro, todas las garantías y las reglamentaciones como corresponde”, afirmó Chami.

No permitirán las fiestas al aire libre

La cartera de Salud bonaerense anunció la marcha atrás en la habilitación de fiestas al aire libre de hasta 200 personas. La medida que había sido anunciada la semana pasada y publicada el lunes en el Boletín Oficial fue desestimada por el jefe de Gabinete de Ministros de la bonaerense, Carlos Bianco, debido al "aumento del 50% de lo casos de Covid-19 en solo una semana".

"No vamos a habilitar más actividades por ahora", aseguró Bianco, y explicó que "solo en una semana" el aumento de casos fue de "un 50%". Por esto, anunció: "No vamos a habilitar esos espacios abiertos para hacer reuniones de hasta 200 personas".

Bianco aclaró que los protocolos estaban aprobados y habían sido estudiados conjuntamente con la Provincia. "No vamos a publicar ni el protocolo ni la habilitación de esas fiestas" porque "la misma semana que anunciamos eso, aumentaron los casos", explicó el funcionario, quien señaló que esos eventos se habían determinado "para evitar las fiestas clandestinas" y que "cada municipio sería el encargado de habilitar un espacio público abierto".

Así, la medida "queda en stand-by", dijo Bianco, quien estaba acompañado por Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud bonaerense, en el marco de la conferencia de prensa sobre la situación de la evolución de la curva de contagios de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires.