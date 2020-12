Kicillof dijo que el Gobierno hizo "una de las inversiones más grandes en seguridad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que su administración "está llevando adelante una de las inversiones más grandes de la historia" en materia de seguridad y agradeció la "comprensión histórica del presidente Alberto Fernández, que decidió distribuir recursos" para ese fin.

El mandatario bonaerense formuló esas declaraciones al entregar un total de 40 patrulleros para el municipio de Pilar, adquiridos a través de Provincia Leasing, con una inversión de $53.903.902.

El gobernador expuso que "los recursos nunca alcanzan porque en 1988 la Provincia cedió puntos de coparticipación y eso se nota en infraestructura, en seguridad, vivienda, salud, educación y en todo lo que falta".

"Vamos a seguir batallando y discutiendo de cara a la sociedad. La Provincia necesita una mayor coparticipación porque aporta el 40% de los recursos y recibe el 20 y no nos alcanza", señaló.

No obstante, celebró "la comprensión histórica del presidente, que decidió distribuir recursos y lanzar un plan de seguridad para la Provincia de 37.000 millones, que hoy se ve en las calles de nuestra Provincia".

De esa manera, Kicillof se refirió a la decisión del Gobierno nacional de reasignar el 1% adicional que recibía la Ciudad en concepto de coparticipación y que había sido incrementado durante la gestión de Mauricio Macri, y otorgarlo a la Provincia para un "Fondo de Fortalecimiento Fiscal".

"Estos cambios van a mejorarle la vida a los vecinos", analizó el mandatario durante el acto y añadió que el Gobierno anterior tenía "harta y podrida" a la sociedad "de tanto marketing, propaganda, carteles, frases hechas, consultores extranjeros" que se contrataban "para decirnos lo que presuntamente tenía que pasar, que figuraba en papales de cartón y no estaban en la realidad".

"Nosotros funcionamos exactamente al revés: no vamos a hacer anuncios grandilocuentes, vender humo, contratar asesores para que nos digan qué palabras debemos decir", resaltó y subrayó que al Poder Ejecutivo lo desvelan "los hechos y la realidad, que es la única verdad".

"Cuando hablamos de seguridad no hay que llenarse la boca, sino hacer las cosas. En la Provincia se está llevando adelante una de las inversiones más grandes de la historia en materia de seguridad", apuntó.

Lamentó que el Gobierno de María Eugenia Vidal haya dejado "pilas de chatarra en lugar de patrulleros" y opinó que "sin elementos, la Policía no puede dar respuesta".

"Hay que reivindicar que los agentes de la Policía son trabajadores de nuestra Provincia y requieren dignidad en sus condiciones de trabajo", expuso y agregó que "no alcanza con llenarse la boca con discursos vacíos" y que por ese motivo la Provincia está invirtiendo en patrulleros, chalecos y municiones.

Finalmente, planteó que "lo que se está llevando adelante es un plan integral de seguridad que implica una transformación de la Policía" y dijo que "la idea no es actuar ante el llamado o la urgencia, sino trabajar de manera preventiva para impedir que ocurran las peores tragedias".

En tanto, Berni planteó que se realizará en 2021 "la mayor inversión en materia de seguridad desde que se creó la Policía" y manifestó que el objetivo de la gestión "es tener una Policía más y mejor profesionalizada, con tecnología y al servicio de los bonaerenses".

"El Gobierno bonaerense hace el esfuerzo para devolverle profesionalización y respeto a la Policía y la tranquilidad a los bonaerenses", completó.

El intendente Federico Achával destacó que "no solo se trata de un anuncio, sino de la puesta en funcionamiento de 40 móviles nuevos para cuidar nuestros barrios" y subrayó que se invertirán junto con la Provincia unos 500 millones de pesos.

"Somos parte de un proyecto político que cree en un Estado presente y se hace cargo", continuó el jefe comunal, que puso de relieve la importancia de dotar de seguridad a comerciantes, estudiantes y familias, y reconoció que, pese a que "queda mucho por recorrer", el Gobierno "no pone excusas y se hace cargo".