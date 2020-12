Murió ahogado un nene en Baigorrita

Una tragedia enlutó a la localidad de Baigorrita ayer. Un nene de apenas 4 años de edad murió ahogado en una pileta particular, pese a los intentos de reanimación efectuados por la Policía, que se apersonó en el lugar del luctuoso hecho.

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 15 de ayer y el menor fallecido fue identificado como Marcial Elías. Según informaron a Democracia fuentes policiales, la pileta tipo “Pelopincho” estaba tapada con una lona, pero el niño cayó dentro de esta y no pudo ser rescatado con vida.

El hecho conmocionó de sobremanera a Baigorrita y, en particular, a la conocida familia de la que formaba parte, que ya había sido golpeada por una tragedia hacía apenas unas horas. La madre del niño fallecido se encontraba en el velorio en Junín de su hermano, Marcos Lovizzio, quien falleció en un accidente de tránsito, ocurrido el jueves en la avenida Circunvalación de esta ciudad.

--

