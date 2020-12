Piden la absolución de la pareja por la muerte del niño que cayó por una ventana en La Plata

La defensa de un hombre y su pareja por la muerte de Renzo, el hijo de él de 7 años y con Síndrome de Down que cayó de una ventana de un edificio céntrico de la ciudad de La Plata en 2017, pidió ayer la absolución de ambos, atribuyó el hecho a una “fatalidad” y cuestionó la actuación de peritos y del fiscal durante la instrucción.

Los abogados Juan Barragán y Darío Saldaño formularon el pedido durante su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata que juzga al linqueño Diego Villanueva (38) por "homicidio calificado por el vínculo" en perjuicio de su hijo Renzo y a Rosa Martignoni (32) por “homicidio simple”.

Saldaño expuso ante los jueces que “la sola valoración de las pruebas en el juicio oral hace caer el supuesto homicidio doloso que perseguía el fiscal”, descartó también que se trate de un homicidio culposo tal como lo calificó la fiscalía de juicio y dijo que la caída de Renzo “se debió a una fatalidad”.

El letrado cuestionó la instrucción que llevo adelante el fiscal penal Marcelo Romero, fundamentalmente en torno a la reconstrucción del hecho que se hizo y que “careció de cualquier rigor técnico y científico”.

“El fiscal tuvo una hipótesis (el homicidio) y trató de acomodar los elementos colectados para verificarla. No sé cuál fue la motivación pero su conducta sesgada permitió y promovió conductas peores de funcionarios policiales que participaron de la instrucción”, graficó.

El hecho que se juzga ocurrió alrededor de las 20 del 10 de octubre de 2017 en un edificio situado en la calle 9, entre 55 y 56 en pleno centro de la ciudad de La Plata, cuando Renzo Villanueva cayó desde el balcón del 7mo. piso "A" y murió a consecuencia de los golpes sufridos.

Por eso, fueron detenidos su padre y la pareja de este, que se encontraban en ese momento en el departamento y que llegaron al juicio oral con detención domiciliaria.

Al finalizar la audiencia de alegatos, Villanueva se dirigió al Tribunal y aseguró: “Soy inocente y la pasé muy mal yo y mi familia”, lo que provocó una crisis de llanto y gritos de Ángela Donato, la madre de Renzo que también presenció la audiencia.

La mujer estalló aún más cuando Rosa Martignoni aseguró que “jamás cometió" el hecho y que no asesinó a Renzo.

“Estoy totalmente destrozada por el inmenso dolor de todo este tiempo porque yo también amaba a Renzo”, sostuvo y dijo que ese día dejó al niño con su padre en la habitación desde la cual cayó y “hasta el día de hoy no sé cómo sucedieron las cosas”.

En su alegato, la defensa planteó también en forma subsidiaria que se los absuelva “por el beneficio de la duda” y en el caso de que los encuentren culpables de homicidio culposo le apliquen la pena mínima.

Hace dos días, la fiscal del juicio había pedido que se los condene por homicidio culposo, una calificación menor a la que llegaron al juicio, mientras que la querella solicitó que se los condene por homicidio pero con dolo eventual.

El Tribunal fijó que el veredicto y la sentencia se darán a conocer el próximo 21 de diciembre a las 10 horas en la sede de la Justicia Penal de La Plata.