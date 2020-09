Sergio Berni dijo que bajó un 24 % el delito prevenible entre 2019 y 2020

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó que entre enero y agosto de 2020 bajaron un 24 por ciento los delitos prevenibles en la Provincia respecto de 2019, aunque aclaró que esto se produjo en una "situación excepcional" debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus.

El único delito que "subió abruptamente" en el período del ASPO fue, según Berni, la piratería del asfalto, debido a la mayor utilización de los servicios de mensajería y cadetería.

El funcionario bonaerense formuló esas declaraciones al presentar junto al procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, los números de la evolución del delito en la provincia de Buenos Aires.

En una conferencia de prensa que brindó en el Centro de Coordinación Estratégica ubicado en Puente 12, en el partido de La Matanza, Berni se refirió puntualmente a las estadísticas de los delitos prevenibles: homicidio en ocasión de robo, femicidios, robos, hurtos, sustracción de automotor, cuatrerismo y piratería del asfalto.

Al respecto, indicó que si se compara la cifra general de esos delitos cometidos entre enero y agosto de 2020 con los de 2019, se registra una baja del 24 % y remarcó que esa cifra es aún mayor (42 %) si se coteja agosto contra el mismo mes del año pasado.

No obstante, reiteró varias veces que el contexto actual no permite comparar las estadísticas entre el presente año y el anterior debido a que por la pandemia del coronavirus existe una situación "excepcional e inédita".

Respecto de los datos de 2019, Berni dijo que el homicidio en ocasión de robo descendió un 10 por ciento al registrarse 56 crímenes en ese año y 50 en lo que va de 2020.

Las estadísticas determinaron también que si se compara agosto de 2019 con el mismo mes de 2020, los homicidios en ocasión de robo descendieron un 22,2 por ciento al pasar de 9 a 7 casos.

Los asaltos descendieron entre enero y agosto de 2019 con el mismo período de 2020 un 18,8 por ciento y si se compara agosto de cada año el descenso es de 42 por ciento, al pasar de 3579 en agosto del año pasado a 2077 este año.

Con relación a los robos, el descenso interanual es de 24,1 por ciento y de 42,9 si se compara agosto de cada año, mientras que en los hurtos descendió un 27 por ciento interanual y un 44,6 de agosto de 2019 al de este año.

La sustracción de automotores se redujo un 28,6 por ciento al comparar el período enero-agosto de 2019 con el de este año y un 44,4 por ciento si se toma agosto de 2019 y el de 2020.

Durante la conferencia, Berni expuso que la piratería del asfalto fue el único delito que aumentó de manera paulatina debido a la mayor utilización del sistema de cadetería y mensajería.

Luego subrayó que durante los primeros meses del aislamiento obligatorio los casos de femicidios aumentaron y "luego empezaron a bajar lentamente".

Por su parte, el procurador Conte Grand aclaró que aunque los informes y registros del delito que realiza del Ministerio Público Fiscal "tienen una periodicidad anual, la pandemia generó una modificación en función de los requermientos de la opinión pública y de la dinámica imperativa de la política criminal" y por ese motivo se realizó un análisis sobre los primeros ocho meses del año.

Así, destacó que se trabaja con la cartera de Seguridad para "homogeneizar los datos" y remarcó que la existencia de informes anualizados se mantendrá.

En ese sentido, Berni celebró ese "trabajo conjunto" porque, dijo, "antes cada uno trabajaba separado, con sus estadísticas".

"A problemas estructurales, soluciones de fondo. Esto es algo histórico para la provincia, porque estos dos ministerios que tienen herramientas para hacer un análisis de la estadística delictiva siempre trabajaban por separado y eso no nos permitía llegar a la mejor solución; esto es algo bueno, lo celebramos", afirmó.

Finalmente, sostuvo que "es importante tener estadísticas confiables y creíbles", ya que el trabajo que levan adelante "se debe a los bonaerenses".

