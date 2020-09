Elsa Serrano, la mujer que vistió al Poder, perdió todo en el Corralito y había logrado recuperarse

LLegó a ser la diseñadora de modas más reconocida, la más buscada y la más cara. Sus detractores decían que abusaba de lo clásico, que sus diseños "no eran para acá", pero a ella poco le importaba. Sobre todo a la hora de cargar pedidos de citas en una agenda donde se mezclaba lo más granado de la sociedad porteña con actrices en ascenso y hasta las esposas de los gobernantes de turno, demócratas y dictadores. Durante medio siglo sus creaciones fueron el segmento de alta gama de la moda argentina. Era un diseño europeo o uno de Elsa Serrano. A diferencia de algunos de sus competidores, Elsa Serrano prefería el perfil bajo. Cuentan que había llamarla más de una vez para convencerla de presentarse en un programa de televisión y sus desfiles, que eran para sus cuatro colecciones anuales, eran un evento social reservado a poca gente. Sofía Loren llevó varios de sus vestidos y entusiasmó a la legendaria bailarina rusa Maya Plisétskaya.

Cuidadosa de dejar ver su vida privada, Elsa Serrano viajaba permanentemente a Europa y siempre volvía con algo nuevo, con alguna herramienta para innovar. Su estilo particular sedujo a las "divas" argentinas Mirta Legrand y Susana Giménez quienes durante décadas fueron su mejor propaganda. Vistió al Poder, desde las esposas de algunos dictadores hasta Zuemita, la hija del ex presidente Carlos Menem, del mismo modo que a la ex esposa de otro mandatario de la democracia, Raúl Alfonsín.

Si le faltaba una clienta icónica, que la pusieran en lo alto de la consideración popular, Elsa Serrano fue quien diseñó el vestido de cuento de hadas con el que se casó Claudia Maradona en el Luna Park. La crisis de 2001 la agarró, como a muchos argentinos y argentinas, con la guardia baja. Y perdió casi todo en el tristemente célebre Corralito. Ya por entonces dedicaba a la confección pret a porter, debió cerrar su empresa y más tarde las deudas le quitaron su coqueta propiedad en la calle Mansilla del Barrio Norte porteño. Pero se recuperó. A fuerza de trabajo, con ese talento que le sobraba, volvió al ruedo. ,En 2020 hizo su última participación televisiva en el programa Corte y confección conducido por Andrea Politti. Su trágica muerte enluta a la moda pero también a buena parte de los argentinos y argentinas que en el recuerdo del esplendor de Elsa Serrano, reconozcan y recuerdan tiempos mejores.