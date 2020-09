Habrá un fuerte operativo para evitar las reuniones por el Día de la Primavera

En el marco del Día de la Primavera, durante el fin de semana largo en la Ciudad se montará un megaoperativo policial con mayores controles y más efectivos en la vía pública para evitar los encuentros en viviendas y quintas, como principal objetivo.

Debido a que el popular evento no se puede llevar a cabo por la pandemia, el director de Seguridad municipal, Luis Chami, señaló a Democracia que se pondrán en funcionamiento diferentes controles especiales desde este jueves, y hasta el lunes inclusive.

Desde hoy, “se cerrarán todos los accesos a la ciudad a las 18 (entrada y salida) y solamente quedarán abiertos los ingresos por avenida Circunvalación y Alberdi, donde habrá controles vehiculares”, afirmó.

“Van a poder circular policías, bomberos, ambulancias, personal de salud y los delivery solo hasta las 22 horas”, informó.

“Queremos evitar y desalentar que la gente salga y vamos a aplicar la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante recientemente para aplicar multas y vamos a ir por las sanciones”, confirmó.

“Vamos a contar con operativos en territorios estratégicos para disuadir todo lo que sean reuniones sociales. Además vamos a estar controlando desde el aire con drones monitoreando los movimientos”, explicó.

“Vamos a contar con Bicipolicías, Motorizada, GAD y vamos a sancionar a todos lo que hagan fiestas clandestinas por ordenanza y se informará al Juzgado Federal, que evaluará la detención del responsable de la organización del evento y sanciones a los presentes”, aclaró.

Asimismo, recordó que, además, las reuniones sociales y familiares se encuentran prohibidas tanto en espacios cerrados como en domicilios particulares. Como así también la permanencia en espacios públicos o privados.

Por su parte, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del municipio, expresó: “A pedido del intendente y de la Mesa Sanitaria estamos reforzando los controles diarios y las restricciones para que haya menos circulación de vecinos en la ciudad. También vamos a controlar aspectos incluidos en la Ordenanza Municipal 7722 en cuanto al uso obligatorio del tapaboca en espacios públicos y comercios”.

"Solo habrá tres accesos habilitados, mientras que por los restantes los únicos que podrán pasar desde la tardecita y hasta la medianoche serán los delivery”, dijo.

"Buscamos desalentar el alquiler de quintas para distintos tipos de fiestas. Es por eso que desde el municipio se les pidió el compromiso a los distintos martilleros públicos e inmobiliarias para que no alquilen por fin de semana para realizar fiestas, porque está prohibido”, agregó.

“Queremos que la gente tome conciencia de lo que nos pasa, porque solos no podemos. Necesitamos la colaboración de todos. Los chicos y jóvenes ya tendrán tiempo más adelante para disfrutar, pero ahora tienen que saber que cualquiera que se contagie puede perjudicar al papá, a la mamá o a los abuelos”, concluyó.

