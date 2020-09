Un perro pitbull mató a una nena de nueve años en San Juan

Una niña de nueve años murió tras ser atacada por un perro de raza pitbull cuando caminaba junto a una hermana y un primo en un barrio de la ciudad de Rawson, en San Juan. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 11 de este lunes en el barrio Malimán y la niña fallecida fue identificada como Lara Agüero, quien era la menor de siete hermanos.

La niña había salido de compras junto a su hermana de diez años y un primo de nueve, cuando el perro salió de la casa de una familia de apellido González, la mordió en el cuello y la arrastró por unos 15 metros, ante la mirada atónita de los otros dos niños.

Una vecina llamada Natalia Yofré presenció la terrible escena a la que describió como "terrible" después de escuchar gritos y asomarse a la ventana.

"Salí a los gritos. Vi todo, vi cuando el animal tenía a la nena del cuello y no la quería soltar, fue terrible porque ella ya no gritaba. Tuve que ir a un vecino y él lo agarró a patadas hasta que la soltó... pobrecita, la nena se quiso levantar dos veces y nosotros le dijimos que se quedara quieta porque había perdido mucha sangre", recordó en diálogo con el diario de Cuyo. "De los nervios no sé cómo fue, pero dos muchachos en moto la cargaron y se la llevaron a la salita porque la ambulancia no llegó", contó.

Por el hecho fue detenido un joven llamado Brian Silva, pareja de una mujer que integra la familia González, que aseguró que el perro logró soltarse de la cadena con la que había sido atado.

El término pitbull agrupa a una serie de razas como el American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terriers, y Staffordshire Bull Terriers, con características particulares originalmente concebidas en Inglaterra y Estados Unidos desde el siglo XIX para las peleas de perros. El pitbull en general es de tamaño mediano, estructura sólida, pelo corto y una musculatura bien definida, con una indomable capacidad de soportar el dolor físico y para no claudicar en la lucha.