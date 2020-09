Suspenden más de 10 reuniones sociales por día en Junín por violar las medidas sanitarias

Más de 10 eventos sociales son desactivados por día en Junín en los que se constata que se violan las disposiciones de las autoridades sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus.

Durante el sábado, en la zona de quintas y en el casco urbano se detectaron al menos 30 aglomeraciones de personas, que derivaron además, en detenciones y sanciones para propietarios de viviendas.

En horas del mediodía, efectivos policiales desarticularon una reunión social en una quinta, camino a la Laguna, donde un grupo de 20 jóvenes se disponían a comer un asado. Fueron notificados por violar el aislamiento social y se inició una causa judicial.

Cabe recordar que la prohibición de reuniones para mitigar la velocidad de contagios de coronavirus comenzó a regir el 3 de agosto como parte de la nueva etapa de distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio, por la pandemia de coronavirus.

"Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente", consigna el Decreto de Necesidad y Urgencia 641/2020, publicado en el Boletín Oficial.

“No es una cuestión de prohibir”

Al respecto, el director de Seguridad municipal, Luis Chami, manifestó a Democracia que “las reuniones que se hacen y que se denuncian, las disuadimos y tratamos de dialogar. Hay veces que no se puede dialogar y le damos participación al Juzgado Federal. Todos los días disuadimos entre 10 y 12 reuniones sociales y 30 como este sábado a la noche”.

“Hay una inconsciencia de los que festejan cumpleaños, y hacen fiestas. Si no tenemos conciencia de que nos tenemos que cuidar, no va a tener otro cumpleaños, y los contagios se van a seguir multiplicando. El bien más preciado que se tiene es la vida”, apuntó.

“Ahora viene el Día de la Primavera y los jóvenes tienen que acompañarnos con la decisión de cuidarse. No es una cuestión de prohibir, sino de cuidarse por la salud y porque se pone en riesgo la vida”, aseveró.

Hay un comportamiento de una parte de la población que “no entiende y pone en riesgo a sus padres, abuelos, hermanos, y tíos y así es como surgen los contagios”, remarcó.

“Desde el Gobierno de Junín se está haciendo un gran trabajo con mucho compromiso, porque uno está brindando un servicio tratando de contener y acompañar a los vecinos en este momento difícil”, subrayó.

“Irresponsabilidades de vecinos”

“Como lo venimos diciendo, la gran mayoría de los contagios de Covid-19 no se dan por la apertura de actividades económicas. Tampoco en los espacios públicos ni en los deportes individuales”, escribió el intendente Pablo Petrecca en las redes sociales.

“Los contagios, en su gran mayoría, se producen por irresponsabilidades de vecinos poco solidarios, que nos ponen en riesgo a todos”, afirmó.

Y dijo: “La responsabilidad de cada uno de nosotros es fundamental para evitar los contagios y pelear contra este virus”.

“Cuando pasan estas cosas no solo nos ponemos en riesgo a nosotros mismos, sino también a todo el sistema de salud y a la comunidad en general”, subrayó.

“Por tal motivo, instruí a mi equipo para que realice la denuncia en la justicia, aplicando todas las multas vigentes”, concluyó.

Pidiendo responsabilidad

“Hoy tenemos una circulación intensa en conglomerados, en espacios cerrados con acumulación de gente”, dijo el secretario de Salud, Dr. Carlos Lombardi.

“Hay un decreto nacional que prohíbe las reuniones sociales y sin embargo se siguen haciendo. No estoy transfiriendo culpas, sino que estoy pidiendo responsabilidad social para poder combatir esta pandemia”, concluyó.

Amesetar la curva de contagios se logra únicamente “con al aislamiento sanitario, ya que no tenemos otra herramienta, y no hay vacuna”, manifestó el director de la Región Sanitaria III, Dr. Jorge Herce.

“Esta pandemia empieza por los jóvenes, afecta a los padres y mata a los abuelos. Este es el flujo que se produjo en el mundo y que está empezando a suceder en nuestra región”, afirmó.

“No hay manera de detener esta pandemia si no profundizamos el aislamiento comunitario, que es fundamental, porque no existe otra manera de frenar la circulación del virus. Es un pedido de solidaridad a cada uno de los habitantes”, explicó.

Al respecto, el director asociado del Hospital Interzonal, Marcos Jaureguizar, expresó: “Pareciera que tenemos derechos y libertades distintas que nos predisponen a un individualismo bastante cultural. Creo que la historia no es así y que mi libertad va junto con la del otro. Este es un concepto comunitario”, reconoció.

“Si no lo tomamos de esa manera, pareciera ser que las soluciones van a ser individuales, pero tienen que ser comunitaria de la población”, manifestó.