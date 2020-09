“Cuento del tío”: estafadores le vaciaron la cuenta y pidieron un crédito de $ 60 mil

Una mujer de Junín fue víctima del “cuento del tío”. Los estafadores ingresaron a su cuenta, le vaciaron la caja de ahorros y solicitaron un crédito por 60 mil pesos.

Mediante una llamada telefónica, se hicieron pasar como empleados de la Anses y la engañaron haciéndole creer que había sido beneficiada para recibir una suma de dinero proveniente de un bono estatal.

De esta manera, la damnificada fue convocada al cajero automático, donde el estafador le hizo ingresar un código, todo vía telefónica, para así poder tener acceso y disponer del dinero de su cuenta.

“El error que cometí es que caí en un momento en el que estoy bastante saturada, ya que estoy en Capital Federal por la operación de mi hijo que presenta una cardiopatía congénita”, afirmó a Democracia la víctima.

“Me dijeron que me otorgaban un subsidio del Estado por la pandemia de 20 mil pesos y que tenía que ir a un cajero automático al que fui de manera ingenua. El trámite duraría diez minutos. Me agarraron entre cansada y mal dormida y entendí que sería un alivio en esta situación que estaba pasando”, indicó.

“Cuando yo fui al cajero, me proporcionaron unos números y me dieron un código, con el cual ellos lograron ingresar al Home Banking”, explicó sobre la metodología.

“Yo puse mi clave en silencio y ellos te dan la información y te hacen colocar un código que te pasan. De esta manera les permitís acceder a la cuenta. Uno sin saber les permite el ingreso y para el banco figura que estoy entrando yo”, informó.

“Tienen una carta de presentación que es imposible que te vaya a pasar algo, ante tanta sospecha que hay hoy en día con estas estafas. De esta manera me sacaron el dinero en la cuenta y solicitaron un crédito por 61 mil pesos”, apuntó.

“Cuando me di cuenta, hice la denuncia en Delitos Informáticos y en la Fiscalía, y estoy esperando que la causa sea derivada a algún Juzgado”, indicó.

“La realidad es que ahora tengo que empezar a pagar una cuota de un crédito que yo no gestioné. Sé que la plata se giró a una sucursal del Banco Nación de Córdoba”, confirmó la víctima.

“Están habiendo muchas estafas y aprovechan la situación que estamos viviendo con la pandemia. A mí, además, me agarró con mi hijo internado”, sostuvo.

“El banco debería quitar esta opción de ingresar a este tipo de modalidad por el cajero automático”, solicitó.