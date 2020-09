El Gobierno bonaerense anunció que otorgará un aumento salarial a policías

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer ayer que entre el jueves y el viernes anunciará un aumento en los salarios de los policías bonaerenses, como parte de la presentación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad, en el marco de las protestas que se vienen registrando en varios municipios, incluido Junín (ver recuadro aparte).

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, anticiparon que en los próximos días darán a conocer "una mejora salarial importante" para la Policía de la Provincia, cuando terminen de delinear las readecuaciones presupuestarias necesarias para ello.

En ese sentido, Bianco anunció que "está previsto hacer un anuncio del plan integral de Seguridad para la Provincia, que será de carácter operativo" y detalló que cuando se realice esa presentación, también se anunciará una "mejora salarial importante para la fuerza".

"Queremos dar certidumbre sobre lo que va a pasar, queremos dar certeza a la fuerza", dijo el funcionario.

Protestas

Desde anteayer se registran en distintas ciudades protestas de efectivos retirados y en actividad, quienes con las sirenas de los patrulleros encendidas reclamaron aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales en distintas ciudades bonaerenses.

Las manifestaciones continuaban ayer en distintos puntos de La Plata, Berisso, Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar, José C. Paz, Avellaneda, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Junín, Bahía Blanca, La Matanza, Necochea, San Nicolás, Pinamar, Villa Gesell, Olavarría, Pehuajó, Tres Arroyos, Pergamino y Mar del Plata.

Desde el Gobierno bonaerense explicaron que si bien comprenden que el reclamo salarial de los agentes policiales "es justo", no se descarta que las protestas "tengan un trasfondo político por la magnitud que alcanzaron" este mediodía.

Si bien en la rueda de prensa de ayer no se especificó el monto del aumento que se le otorgará a los efectivos policiales, Bianco resaltó que esos agentes "deben recuperar lo perdido" entre 2016 y 2019 debido a que son quienes junto a los médicos "están haciendo un trabajo esencial, en la trinchera", en el marco de la pandemia de coronavirus.

El jefe de Gabinete subrayó que el reclamo "es legítimo" y destacó que "lo importante es ratificar la intención del Gobierno de seguir trabajando para mejorar las condiciones de la Policía, reconocer su tareas y seguir avanzando en la mejora de la seguridad en general".

En la misma línea, Berni planteó que desde el Ejecutivo se viene trabajando para "actualizar el salario de los efectivos de la Policía de Buenos Aires, que viene con un retraso importante".

"Sabemos el gran trabajo que se está haciendo en esta situación excepcional de la pandemia y atender no solo los mecanismos de seguridad sino también los mecanismos logísticos para la prevención en cada uno de los municipios", expuso.

Berni sostuvo que entre jueves y viernes, "además del tratamiento de sus salarios, vamos a atender la sanidad policial de los efectivos y sus familias, con sus centros propios de atención, y la cuestión de acceso a la vivienda, para mejorar la calidad de vida de la Policía de Buenos Aires".

El ministro explicó que desde marzo un total de 10 policías fallecieron por Covid-19 y más de 7 mil contrajeron la enfermedad.

Luego, apuntó que desde la administración bonaerense se valora "el profesionalismo, el gran esfuerzo y el compromiso que los policías realizaron durante esta pandemia" y señaló que, por ello, "hay que escuchar la protesta entendible", a la que también calificó como "legítima".

"El camino que debemos transitar es escucharnos entre todos", agregó Berni y concluyó que el Gobierno sabe "cuál es el camino a transitar: el bienestar de la Policía y su familia es prioridad".

En tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, lamentó las declaraciones "de tono catastrófico" de "algunos personajes de la oposición" vertidas en ese contexto a través de las redes sociales.

En declaraciones a radiales, la ministra dijo que "los reclamos son muy acotados, muy puntuales, y creo que se producen también porque hay estrés y mucha demanda", y remarcó que las fuerzas "vienen de cinco meses de haber puesto el cuerpo en los controles permanentemente y son bastante invisibilizados".

No obstante, recordó que los efectivos "no tienen derecho a la sindicalización", por lo cual "esas protestas están por fuera del régimen disciplinario y son injustificados porque generan estado de alama en la población".

En la misma línea, el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, dijo hoy que "muchas demandas de las fuerzas de seguridad son legítimas" pero remarcó que los agentes "no tienen derecho a la sindicalización".