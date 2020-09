Afirman que el delito en Junín disminuyó un 35 % desde el inicio de la cuarentena

Desde el inicio de la Pandemia hasta la actualidad, gracias al trabajo conjunto entre las distintas fuerzas de seguridad locales, como así también el apoyo del Departamento Judicial de Junín, disminuyó de manera considerable el delito en nuestra ciudad en un 35%.

Tal es así que el ataque de motochorros bajó un 20%, en viviendas un 40%, los asaltos un 25%, los robos un 10% y los hurtos un 30%, informaron a Democracia desde la Secretaría de Seguridad municipal.

Y destacaron que por tal motivo se seguirá trabajando para que estas cifras se mantengan, desarrollando como hasta ahora diferentes operativos en barrios donde se observe problemática alguna.

Menos de un delito por día

“La realidad es que cerramos agosto con menos de un delito por día. Lo hemos logrado gracias al trabajo policial y el acompañamiento de la Justicia. Esto se ha dado en el marco de ayudarnos unos a otros”, afirmó a este diario el director de Seguridad Luis Chami.

Mientras el resto de la Provincia está tratando de imponer un plan para bajar la inseguridad, “nosotros lo venimos ejecutando hace mucho tiempo, perseverando en la responsabilidad del municipio en hacernos cargo de lo que nos pasaba en la Ciudad”, afirmó.

“Sabemos que la seguridad depende de la Provincia, pero nosotros nos hicimos cargo del armado de operativos en conjunto con las fuerzas policiales, la Justicia y los fomentistas que nos han apoyado siempre, al igual que las instituciones del campo”, destacó.

“Es una satisfacción decir hoy que hemos cumplido con aquella promesa de la campaña de Pablo Petrecca en 2015 de bajar el delito a niveles que realmente hoy son impensados”, reconoció Chami.

“En una ciudad tan compleja como es Junín, con tres cárceles, con restricción policial, ya que nos están ayudando en los controles, nosotros hemos hecho un buen trabajo en todos los niveles acompañados. Hemos sido muy estrictos en la toma de decisiones, acompañados por los bolicheros y bares”, apuntó.

“Es una satisfacción enorme que la Secretaría de Seguridad haya estado al frente de esto, que el Intendente haya confiado en lo que podíamos hacer en estos años. Armamos un equipo muy compacto y siempre dando la cara”, concluyó.

Controles

En relación a la prevención, “los controles los seguimos haciendo, no nos relajamos y estamos abocados a lo que la Provincia no puede hacer, que es al delito. Somos lo que hacemos y se puede corroborar en el trabajo diario”, dijo el director de Seguridad.

“Estamos trabajando con todos los recursos y dentro de esta pandemia como si no hubiese existido. Yo no quiero agachar la cabeza y quiero seguir adelante. A nosotros nos gusta estar”, remarcó.

Permiso para ingresar

Continuando con la entrevista, Chami recordó que, en el marco de la cuarentena por el coronavirus, “el que viene de afuera” tiene que tramitar un permiso especial en la página del Gobierno de Junín para poder ingresar a la Ciudad.

“Nuestro personal de la Secretaría de Seguridad evalúa si tiene que entrar o no. En el caso del que quiere ingresar del AMBA estamos evaluando también a qué viene”.

“Al haber más contagios seguimos ampliando la cantidad de gente para los controles. Para nosotros es importante que nuestra Secretaría de Seguridad haga el trabajo bien y no nos permitimos cometer errores. Todos los días nos juntamos para corregir distintas cuestiones que vayan apareciendo”, reconoció.

Ocho ingresos habilitados

Cabe recordar que el municipio obstruyó con montículos de tierra más de 60 calles en el perímetro de nuestra ciudad y solo quedaron habilitados ocho accesos.

Sobre Ruta 7 permanece abierto el ingreso por avenida de Circunvalación, Benito de Miguel y Ramón Hernández, con las colectoras operativas. Mientras que por Ruta 188 están autorizadas las entradas por Pastor Bauman, avenida República, Rivadavia, Alberdi y Circunvalación.

A esto se suma que, entre las 22 a las 6 de la mañana por Pastor Bauman, República, Rivadavia y Ramón Hernández, se prohíbe el ingreso a la Ciudad de quienes no residan en Junín, excepto el transporte de cargas, sistemas de salud, fuerzas de seguridad y Bomberos.

Cabe destacar que en dichas arterias se mantienen los controles policiales fijos y dinámicos, en los que se solicita el Certificado Único de Circulación, como así también los documentos habituales en los operativos viales de rutina.

A su vez, se mantienen cerrados unos 20 accesos rurales para que todos los que quieran ingresar a Junín se vean forzados a hacerlo solo por las siete vías habilitadas.

Al respecto, el director de Seguridad informó que, desde mediados de junio, cuando se cerraron más de 60 calles con los montículos de tierra, a Junín intentan ingresar unos 25 automóviles al día que son rechazados por provenir de zonas de transmisión viral y no tener permiso de circulación.

“Hoy en la Ciudad existe la posibilidad de movilización porque no estamos en Fase 1 y los que circulan son trabajadores esenciales, ya que se han flexibilizado muchas actividades. Pero en horas de la noche, en la Ciudad no anda nadie”, aclaró.

“En la zona del Golf hay una calle que tiene una tranquera y un comerciante hacía entrar a los que venían por la Ruta 7”, informó.

“Después los montículos de tierra, que limitan el ingreso, están siendo destruidos por la gente. Continuamente estamos encima de ese tema. Y la realidad es que tratamos de estar en todos lados”, concluyó.

