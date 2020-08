Una trabajadora del relleno sanitario sufrió un accidente y resultó herida

A través de un comunicado de prensa, desde la Cooperativa "Las Marías", que agrupa a trabajadores recicladores que desarrollan su actividad en el relleno sanitario de Junín, señalaron que se registró un accidente de una trabajadora en el lugar.

"Una de nuestras compañeras de 56 años se encontraba separando material sobre un montículo donde los camiones compactadores no tenían autorización para descargar. Pese a que un empleado de la empresa Evasa guiaba mediante señas de manos, el conductor del camión de la empresa Ashira comenzó a hacer marcha atrás sin ver o respetar cuidadosamente las señales", señaló el comunicado.

"Tras una maniobra desafortunada a una velocidad considerable, embistió a nuestra compañera, arrastrándola por varios metros desde el lugar del impacto. De manera fortuita, el camión detuvo su marcha contra uno de los tantos montículos de basura. De lo contrario, estaríamos lamentando otra tragedia. Una ambulancia asistió a la compañera que se encontraba en estado de shock, pero fueron otros trabajadores de la empresa EVASA quienes la llevaron al hospital para hacerle varias placas", agregó.

"La compañera se encuentra en reposo, muy dolorida por los golpes, y por el momento no puede seguir trabajando, no puede seguir generando el dinero para comer en medio de esta crisis", subrayaron los integrantes de "Las Marías".

