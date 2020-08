Caso Rosa Fernández: manchas de sangre, uno de los puntos claves en la investigación

A 15 días de la desaparición de la joven Rosa Inés Fernández, la dramática búsqueda no arrojó hasta el momento pistas convincentes y por eso los investigadores del caso no descartan ninguna hipótesis, mientras que los resultados de distintas pericias comenzarán a revelarse en el transcurso de la semana.

En este marco, los pesquisantes se encuentran analizando los cinco teléfonos celulares que fueron incautados para proceder al entrecruzamiento de datos y llamadas, que podrían echar un poco de luz a una causa que, por el momento, presenta más interrogantes que certezas.

El director de Seguridad del municipio, Luis Chami, afirmó a Democracia que se están intentando recuperar mensajes de texto que fueron eliminados de los aparatos móviles, una de las claves que los pesquisantes buscan desentrañar.

También informó que ayer arribaron a Junín el director de Criminalística, comisario mayor Cristian Méndez, con el equipo de Casos y Luces Forenses, para detectar manchas de sangre. Este área pertenece al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el domingo 2 declararon cuatro personas ante el fiscal del caso, Dr. Esteban Pedernera, y también se secuestró un auto que fue peritado por la Policía Científica y quedó en la Comisaría Segunda a la espera de los resultados.

Los investigadores esperan el resultado de los estudios de muestras de sangre halladas en el vehículo, y en caso de arrojar que corresponden a una mujer, se cotejarán luego con el ADN de la madre de la joven de 29 años.

Al respecto, Pedernera remarcó que se está armando una geolocalización de los teléfonos para conocer las ubicaciones y movimientos.

Además, informó que se están obteniendo los resultados de los análisis de las cámaras de seguridad. “Tenemos entre cuatro y cinco líneas en la que estamos trabajando y no dejamos a ninguna de lado. Hay que buscar a una persona en el mundo”, manifestó.

El fiscal sostuvo: “Seguimos instando a la comunidad para que puedan aportar datos”. Desde el viernes pasado “se vienen realizando visitas en viviendas que no son allanamientos”, aclaró.

“Lo que es la jurisdicción de la Comisaría Segunda está casi toda rastrillada por tierra y por aire. Pero seguimos avanzando y recolectando datos. La mesa de trabajo es muy amplia y ninguna hipótesis va a ser descartada”, apuntó.

Rosa fue vista por última vez el domingo 26, a las 18.30, cuando dejó su casa en Chile al 600 para ir a la de una amiga, pero nunca llegó al destino.

Según se pudo comprobar por las cámaras de seguridad municipales, antes de desaparecer, la mujer descendió del rodado de su expareja en inmediaciones de las calles Magaldi y Quintana, quien, según declaró, la llevó a la vivienda de una amiga, a la que nunca arribó.

En el momento de su desaparición, vestía calzas negras con estampado de flores color verde militar y una campera de hilo color negro.

La mujer es delgada, tiene una estatura de 1,50 m, cabello oscuro, ojos marrones claros y posee dos tatuajes: una medialuna y una rosa en uno de los brazos, donde reza el nombre Valentina. Es ama de casa, soltera y madre de cuatro hijos.

Búsqueda

Desde el viernes 31 de julio, las fuerzas policiales vienen realizando una intensa búsqueda, prácticamente puerta a puerta en ciertos barrios de la Ciudad, a partir de datos recabados en el marco investigativo del lugar donde fue vista por última vez. También en pueblos y en la zona rural.

La pesquisa está orientada en la zona de calles Rivadavia, Libertad, República y Camino del Resero con extensión a la zona de República, Libertad, ruta 188 y La Plata. De ello surgieron testimonios importantes para la investigación.

Según informaron a este diario, “se están corroborando los dichos. Hubo una serie importante de testimonios que se produjeron espontáneamente. El fiscal está analizando todos los testimonios y es abundante esa información”.

“Hay muchas hipótesis. Hay testigos que dicen haber visto a Rosa la semana pasada y se está chequeando la información. Todo suma, y se siguen realizando diligencias”, apuntaron fuentes allegadas al caso.

El personal del cuartel de Bomberos Junín, en conjunto con la Dirección de Riesgos Especiales, División Salvamento y Rescate de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, lleva adelante tareas de rastrillaje en la zona de las lagunas y canales.

Además, arribaron más perros de la Policía bonaerense para sumarse a los rastrillajes que ya se vienen realizando por los uniformados, por distintos sectores de la ciudad, y por canes adiestrados en la búsqueda de personas.

Paralelamente, los investigadores continúan examinando imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo municipal que están ubicadas en toda la zona, como también de las cámaras del puesto del peaje de la ruta nacional 188. Hoy seguirán los rastrillajes.

En marco de IPP caratulada “Averiguación de paradero”, tomó intervención la Fiscalía 8 a cargo del Dr. Esteban Pedernera del Departamento Judicial Junín, quien lleva adelante la investigación sobre el paradero de la mujer.

Ante cualquier novedad comunicarse al 911 o la Comisaría Segunda 4422636.