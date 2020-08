Destituyen a uno de los fiscales investigados por connivencia con “Los Monos"

Serjal había renunciado este lunes a su puesto, pero la inmediata decisión del gobernador, plasmada en un decreto, implica que no podrá volver a ocupar cargos en la Justicia. En tanto, otro fiscal rosarino investigado por el mismo caso, Gustavo Ponce Asahad, fue suspendido, y este martes por la tarde imputado en la causa. Serjal, quien era el jefe de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, había presentado este lunes su renuncia a través de una carta dirigida al fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini. Perotti, no sólo aceptó la renuncia, sino que en el mismo decreto determinó que quede desvinculado de todo futuro cargo en la justicia.

El viernes último, Baclini informó que Serjal y Ponce Asahad son investigados por cobrar dinero a bandas a cambio de filtrar información de las causas o no investigar a sus miembros.

La investigación comenzó a partir de que un empresario imputado y arrepentido, llamado Leonardo Peiti, reveló que entregaba entre cuatro y cinco mil dólares mensuales a los fiscales a cambio de impunidad en Rosario. Baclini dijo que la "denuncia fue corroborada por evidencia objetiva".

Peiti está imputado por extorsiones y juego ilícito como parte de una banda que sería liderada por Maximiliano "Cachete" Díaz, un hombre también vinculado a la banda "Los Monos".

En noviembre pasado, también había llamado la atención la conducta de Serjal por haberle comprado dos autos al dueño de una concesionaria, tras cerrarle una causa en la que estaba acusado de vaciar un empresa, según lo informado por el diario La Capital de Rosario.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Esteban Borgonovo, calificó de "preocupantes y gravísimas" a las denuncias contra Serjal y Ponce Asahad, mientras sostuvo que hará "todo lo que esté" a su alcance "para que los responsables tengan la sanción que merecen".

"Lo que está claro es que este nuevo sistema está demostrando que más allá del problema de la corrupción, necesita algunos retoques porque evidentemente no hubo alertas tempranos", expresó.