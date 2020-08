Desde el municipio apoyaron a las familias que han denunciado abusos policiales

Luego de que circulara la información de que policías habrían torturado a tres menores de edad en Lincoln, el titular de la subsecretaría de Seguridad de esa ciudad, Oscar Carrizo, aseguró que desde el Ejecutivo se han puesto a disposición y han acompañado a las familias a radicar la denuncia correspondiente, para darle paso a la actuación de la Justicia.

En diálogo con la periodista linqueña Alejandra Ramos, el funcionario local explicó: “Hace quince días tuvimos una reunión con el Intendente (Salvador Serenal), el periodista Omar Carpintero y gente del barrio (Fonavi), en la que ellos hicieron alusión a que había gente de la comisaría que había maltratado a sus hijos y familiares. En esa reunión, el Intendente decidió convocar al jefe de la Policía Comunal (el comisario Ernesto Rodríguez), a Pablo Carrizo y a los vecinos que tenían esa queja”.

Posteriormente informó: “Les aconsejamos a los vecinos que hicieran la denuncia, ya que ese era el canal correcto para seguir esta problemática. Además, para que sintieran que tenían el apoyo del municipio y de la subsecretaría de Seguridad, personalmente me entrevisté con el ayudante fiscal y acompañé a las familias de las víctimas para que hicieran la denuncia correspondiente y para que la Justicia intervenga e investigue lo que había ocurrido”.

Por otra parte, Carrizo se refirió a los hechos difundidos en los medios. Al respecto manifestó: “Antes de ayer estuvimos reunidos con la mamá y la víctima. Es una persona que había tenido un problema familiar, por el cual la Policía había sido solicitada, había trasladado a esta persona a la comisaría y había sufrido agresiones por parte de efectivos policiales. De inmediato nos comunicamos con la Ayudantía Fiscal. El Intendente recibió a la víctima, a sus familiares y a los abogados que los acompañaban. También nos pusimos a disposición de ellos para lo que necesitaran, instándolos a que vayan a la Justicia”.

En el mismo sentido agregó: “Se hizo la denuncia. Incluso, la mamá de la víctima también se presentó en la Fiscalía de Junín. Posteriormente nos reunimos con el Jefe departamental para decirle que estos policías que estaban mencionados como quienes habían sido los que habían lastimado a esta persona no podían estar trabajando en esta ciudad. Se inició un sumario administrativo, con la intervención de Asuntos Internos de la Policía, para que se investigue el accionar. Estos policías no van a estar trabajando en Lincoln, hasta tanto se resuelva lo contrario”.

Respecto de la situación actual de los efectivos policiales, el funcionario comunal reveló: “Asuntos Internos podría definir el pase a desafectación del servicio, hasta tanto se resuelva su situación. Pero, hasta el momento, no lo ha hecho. Por lo tanto, como medida preventiva, y para que esta gente no esté en las calles, el Comisario, a pedido del Intendente, va a trasladar a estas personas fuera de nuestra ciudad. La solución definitiva sería que la Policía resuelva y Asuntos Internos tome una medida ante esta situación”.

Por otra parte, Serenal mantuvo una charla con la diputada provincial Vanesa Zuccari (integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires) y la presidenta del Concejo Deliberante de Lincoln, Patricia Gallinelli.

“No vamos a avalar ningún tipo de accionar que atente contra la integridad de las personas, ni procedimientos que representen una amenaza contra los derechos humanos en nuestro Distrito. Nada explica estos hechos que están siendo señalados por distintas familias de Lincoln, y menos aún que puedan estar sucediendo en plena democracia. Por eso repudiamos este tipo de accionar”, manifestó Serenal.