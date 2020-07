Violento accidente de tránsito entre una moto y un automóvil

Conocida por su elevada tasa de siniestralidad en nuestra ciudad, la rotonda de avenida San Martín y Primera Junta volvió a ser escenario de una fuerte colisión vehicular, ayer, a las 17, cuando impactaron un auto y una moto, con el lamentable saldo de un lesionado.

El choque ocurrió entre una moto Honda Titán de 150 cc, conducida por Lucas Guerra, y un auto Chevrolet Onix Dm, patente LAL810. Se hizo presente en el lugar el móvil 2 del servicio de emergencias médicas Intermed, a raíz de que la conductora del auto sufrió una crisis nerviosa.

Por los graves daños materiales que sufrieron los rodados, se cree que iban a alta velocidad, aunque esto es motivo de investigación.

No se respeta la circulación en la rotonda

Como se dijo, se trata de un sector complicado para el tránsito, debido a que hay varias arterias que confluyen en la rotonda y por lo general la mayoría de los conductores ignora las leyes de tránsito y no siempre continúa la marcha quien tiene paso, que es quien ya viene circulando por la rotonda.

Vuelco en Lincoln

Un nuevo accidente de tránsito se registró anteanoche entre Lincoln y Junín, en cercanías del paraje "La Adrianita". En momentos en que la calzada estaba húmeda por la llovizna que se registró en la Región a lo largo de la jornada, un vehículo despistó por causas que se investigan y terminó volcando en el sector de la banquina de la Ruta Nacional 188.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 21, a la altura del kilómetro 187 de la carretera nacional, cuando el único ocupante de un utilitario marca Renault Partner, quien circulaba en dirección hacia Lincoln, perdió el control del rodado y terminó volcando.

Si bien no trascendieron mayores datos, el hombre sería oriundo de Pilar, sería chofer de camión y se dirigía al momento del accidente hacia General Pinto. Las lesiones que sufrió fueron de carácter leve. Intervino personal de Vial Junín y Bomberos Voluntarios de Lincoln.