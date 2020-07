Activan el protocolo sanitario en el Penal de Trenque Lauquen

Un oficial penitenciario del Penal de Trenque Lauquen contrajo coronavirus, por lo que se activó el protocolo para este tipo de casos y fueron aislados de manera preventiva diez agentes de ese penal bonaerense que compartieron el turno con él, según informó ayer el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Se trata de un agente del Servicio Penitenciario de 36 años que cumple funciones en la Unidad Penal 20 Las Tunas, quien se encuentra en su domicilio y controlado, mientras que diez de sus compañeros de guardia fueron aislados y con un seguimiento de controles epidemiológicos.

Según confirmó el SPB, el oficial contagiado cumple funciones en la Guardia de Seguridad Exterior del complejo penitenciario, es decir, no tiene contacto con privados de libertad ni tiene acceso a los pabellones donde están alojados los presos.

De acuerdo a lo informado por el SPB, el agente que es oriundo del vecino distrito de Bolívar cumplió la guardia el pasado martes 14 de julio y luego fue al Hospital Dr. Miguel Capredoni por sentir algunos síntomas, por lo que fue sometido a un test, que le dio positivo de coronavirus en las últimas horas.

El SPB aseguró que las autoridades del penal realizaron un exhaustivo relevamiento de los contactos estrechos de la última guardia del oficial infectado y pusieron en aislamiento preventivo por 14 días a los compañeros de guardia.

Asimismo, se informó que los funcionarios penitenciarios informaron a los referentes de los pabellones la situación y explicaron cuáles son las medidas de bioseguridad y de desinfección que se venían adoptando y que ahora se profundizaron.

Desde que comenzó la pandemia en marzo pasado fueron suspendidas las visitas de familiares y de docentes, así como de cualquier persona que no sea agente penitenciario, con el fin de evitar el ingreso del virus a la población carcelaria.

Los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense utilizan tapabocas y se higienizan las manos de manera frecuente y al ingreso a la guardia se les toma la temperatura y firman una declaración jurada en la que se indica que no tuvieron contacto estrecho con casos positivos de Covid-19 o sospechosos.

En tanto, a la mercadería que envían los familiares a las personas privadas de libertad se le aplica un doble sistema de desinfección.