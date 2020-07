Volcó un camión en la Ruta Provincial 65

Un camión proveniente de Mar del Plata volcó, ayer a la madrugada, en la Ruta Provincial 65, a unos mil metros de la intersección con la Ruta Nacional 7.

Como consecuencia del siniestro, el camión Fiat Iveco, que transportaba grasa cocinada, cortó la cinta asfáltica casi en su totalidad y quedó con las ruedas al aire.

El chofer del transporte fue atendido en el lugar por el SAME y al no presentar heridas no fue trasladado al Hospital.

Personal de Defensa Civil del municipio, coordinado por Javier Souto, trabajó en el lugar para lograr dar vuelta el camión y liberar la ruta en su totalidad. Se hizo presente además el director de Seguridad, Luis Chami.