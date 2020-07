Un auto impactó la parte trasera de un camión

Un accidente vial se registró sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 261, en dirección a Coronel Granada, a poco más de una legua del acceso a "Guerino Ángel Volpe" que lleva al centro de la ciudad cabecera del distrito de General Pinto.

En ese lugar y en horas de la noche, un automóvil marca Chery que comandaba el doctor Miguel Ricardo (residente en Ameghino) impactó desde atrás a un camión Scania que le precedía y, por fortuna, el profesional no sufrió lesiones, al igual que el camionero, aunque sí algunos daños en la estructura del coche, especialmente en su parte delantera.

Personal policial de Seguridad Vial de General Pinto concurrió al lugar del siniestro, ubicado en inmediaciones de esa dependencia de la fuerza pública, actuando allí de manera preventiva y para controlar el tránsito en la zona, ya que no debió cortarse la circulacion por dicha carretera nacional. Se resolvió que no se labren actuaciones sumariales, ya que los conductores tenían el seguro correspondiente en sus vehículos y derivaron el caso a las agencias aseguradoras.