Por primera vez, una oficial penitenciaria trans ocupa un cargo jerárquico en el SPB

Una oficial trans del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue designada en un puesto jerárquico por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, informó el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Se trata de la alcaide del escalafón general Ángeles Maribel Helguera, quien por disposición del ministro de Justicia, Julio Alak, fue nombrada como coordinadora en la Subdirección de Políticas de Género del SPB.

Ángeles -platense de 35 años y jugadora de fútbol en la liga local- es la primera oficial trans en acceder a un puesto jerárquico de relevancia institucional y, desde ahora, tendrá a cargo a la población carcelaria trans alojada en las cárceles bonaerenses que en la actualidad se encuentra en las Unidades 2 Sierra Chica y 32 Florencio Varela y en la Alcaidía Batán.

"Mi desafío, desde ahora, es lograr que las privadas de libertad trans puedan obtener en su tiempo en las cárceles herramientas laborales y educacionales que les permitan acceder a una vida digna en libertad. El Estado acompaña este objetivo y yo entiendo muy bien estos procesos", aseguró.

En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof expresó a esta agencia que Ángeles "es la primera oficial trans en la historia del sistema penitenciario" y apuntó que es "un orgullo para la provincia de Buenos Aires reconocer derechos".

"Los derechos, si no se materializan, son solo palabras. Por eso conmemoramos este día de la mejor manera: convirtiendo un derecho en realidad", añadió el mandatario.

En tanto, el ministro Alak dijo que Ángeles "es alguien de gran sensibilidad humana", que está "muy capacitada para coordinar esta problemática en contexto de encierro" y recordó que en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner "se crearon derechos como el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, entre otros".

El ministro apuntó que la medida se inscribe "en una progresiva implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans en la Provincia".

Helguera tendrá entre sus funciones principales la de generar, en coordinación con el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, instancias adecuadas para la identificación y la gestión de las problemáticas propias de la población trans que se encuentra privada de la libertad en las cárceles bonaerenses.

"Angie", como todos conocen a Helguera, es oriunda de la localidad platense de Lisandro Olmos, ingresó a la Escuela de Cadetes en 2005 y egresó dos años después. Tiene tres hijos de 15, 12 y 10 años, y comenzó su proceso de transición en 2012.

Reconoció la oficial que el camino recorrido hasta aquí dentro de esa fuerza de seguridad "no fue nada fácil" y advirtió que pasó por muchas experiencias "no del todo agradables" que logró sortear "llevando siempre la cabeza en alto y siguiendo con el trabajo".

"Como en todo trabajo, te topás con todo tipo de gente. Pero yo me quedo siempre con lo bueno y este reconocimiento hace que esté super contenta porque abre las puertas para algo grande", dijo con orgullo.

"Ahora vino una jefatura que entiende que el Servicio tiene que cambiar y ampliar su mente. Estoy súper emocionada y comprometida por esta oportunidad que me da el SPB y espero estar a la altura de las circunstancias", expresó.

Ángeles manifestó que su objetivo es lograr "garantizar los derechos de la Ley de Identidad de Género para identidad trans y que ellas puedan tener un sistema eficiente de trabajo y estudio que las respalde para cuando tengan que salir a la sociedad".

Expuso que, para ello, planea recorrer las unidades e interiorizarse sobre "la realidad de las chicas trans en las cárceles, conocer su problemática, saber en qué condiciones están y luego tomar o proponer medidas".

"Tengo tanta felicidad que me siento que estoy volando", contó la flamante coordinadora.

Desde el organismo se precisó que el nombramiento fue tomado "en virtud del buen desempeño mostrado por Helguera en sus anteriores funciones".

A Ángeles le gusta el deporte y juega al fútbol en la Liga Platense. En la actualidad es delantera del equipo Villa Montoro, aunque a veces juega de volante.