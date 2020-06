Hallan asesinado a balazos en Merlo a un hombre con barbijo y lentes que aún no fue identificado

Un hombre de entre 60 y 65 años aún no identificado y que llevaba colocado tapabocas y lentes, fue hallado asesinado con cinco heridas de bala en la cabeza y en la nuca en un zanjón del barrio Matera del partido bonaerense de Merlo, informaron hoy fuentes policiales.

El hallazgo se produjo ayer en el cruce de las calles Eva Perón y Garmendia de la mencionada localidad del oeste del conurbano, a partir de un llamado al 911.

Al lugar arribó personal de la subcomisaría Matera que se entrevistó con un vecino de 21 años que declaró que pasaba por el lugar cuando observó que dentro de una zanja sin agua había un hombre muerto y llamó a la policía.

La víctima, que hasta esta mañana no había sido identificada, es un hombre de entre 60 y 65 años, de contextura física mediana, de 1,75 metros de altura, y con cabello corto entrecano, que apareció dentro de la zanja recostado sobre su lateral izquierdo y a simple vista tenía sangre en el rostro.

Además, estaba vestido con una campera azul oscura, un pulóver gris, buzo azul, remera negra, pantalón de jean negro y debajo otro pantalón de grafa azul, zapatillas azules con suela beige, bufanda a cuadros con tonos marrones y tenía colocados un barbijo beige y lentes de aumento.

Luego de que la médica de la ambulancia convocada al lugar constatara el fallecimiento, se preservó la zona y al lugar arribó personal de Policía Científica y una médica policial.

La perito policial reportó que a simple vista observó cinco heridas de arma de fuego: una en la frente, dos en la sienes y dos en la nuca.

“En la autopsia se determinará si son cinco balazos o si son menos y algunos orificios son de entrada y otros de salida”, explicó a Télam un jefe policial.

La policía también pudo entrevistarse en las cercanías con una vecina del barrio que declaró que a la madrugada escuchó dos detonaciones de un arma de fuego.

El hombre asesinado no tenía documentación encima, por lo que aún no pudo ser identificado y se esperaba poder hacerlo con sus huellas dactilares.

El caso es investigado por la fiscal Paula Salevsky, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del departamento judicial Morón, quien por estas horas procuraba poder identificar a la víctima y determinar si el homicidio fue producto de un asalto o si hubo otra motivación.