Destrucción total: incendiaron un automóvil intencionalmente en Junín

En la madrugada de ayer, minutos antes de las 3, en calle Córdoba entre Alberti y Azcuénaga, un Peugeot 206 dominio FTX 335, fue incendiado y destruído totalmente por las llamas.

"Esta madrugada le incendiaron el auto a mi mamá. Una mujer grande que se levanta todos los días a las 6 am para ir a trabajar. Una mujer que se rompe el alma para que no nos falte nada ni a mí, ni a mis hermanos. No molesta a nadie, no va a la casa de nadie, no se merecía esto", posteó en las redes sociales la hija de la propietaria del vehículo.

"Mi hermanito vio como tiraban la botella para adentro del auto, las lágrimas de él y las de mi mamá, las van a pagar. Porque la vida se encarga de eso. Porque tienen el corazón lleno de odio. A ustedes quiénes hayan sido, ojalá Dios los perdone. Pero creo que ni naciendo mil vidas más podrán tener paz en el corazón porque están consumidos por el fracaso, el odio, porque no deben servir para nada y porque evidentemente no les debe costar nada".

Y agregó: "Pero el motivo de la publicación es para agradecerle a los oficiales Rodríguez y Galván que justo pasaban patrullando por la cuadra y me vieron desesperada queriendo apagar el fuego del auto con un baldecito. Me hicieron reaccionar para tomar distancia y actuar para evacuar a mi mamá y mi hermano que estaban adentro, porque además de incendiar el auto, agarraron fuego las ramas de los dos árboles que tengo en mi vereda y casi el techo de la casa”.

“Gracias a ambos por la contención porque lo sentí así y además al equipo de bomberos que llegaron enseguida. Lo material duele porque cuesta y el que trabaja para lo suyo lo sabe. Pero lo importante es que estamos bien", afirmó.