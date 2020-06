Evadió el control de Ruta 7 y se dirigió a un hotel: no tenía permiso para entrar a Junín

Un hombre, que circulaba a bordo de una Peugeot Partner, evadió el control policial de Ruta 7, a la altura del puente del Río Salado, cuando el personal lo instó a detenerse, e ingresó a Junín por la avenida Circunvalación en la noche de ayer.

A raíz de esta maniobra, se puso en conocimiento al resto de las fuerzas de seguridad pública y al Centro de Monitoreo, que rápidamente montaron un operativo para su interceptación. Minutos más tarde, el rodado fue hallado en la puerta de un hotel céntrico, donde procedieron a identificar al infractor.

El hombre, según su declaración ante el personal, manifestó que “nadie lo había parado” sobre la calzada nacional y “había ingresado a la ciudad para retirar sus pertenencias del alojamiento”. Además, según se pudo constatar, el infractor no poseía ningún permiso de circulación ni el de ingreso a Junín, en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Fue notificado por no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la expansión del coronavirus, desde que entró en vigencia la medida el 20 de marzo, informaron fuentes oficiales.

Luego de los trámites legales, se lo acompañó hasta la salida de Junín para que emprenda el viaje de regreso a su lugar de origen: Villa Pueyrredón.

Autorización para ingresar

Cabe recordar que, el 27 de mayo, entró en vigencia el nuevo Permiso de Ingreso y Permanencia especial para arribar a nuestra ciudad, que es otorgado por la Municipalidad.

Desde ese día a la fecha, más de 250 automovilistas, que fueron interceptados en los controles de acceso, no tenían la correspondiente credencial ni el domicilio en Junín y debieron regresar a sus localidades.

“Las credenciales se les dan a los que vienen de lugares en los que no hay conflicto ni transmisión del coronavirus, como Lincoln o General Viamonte. Por más que hagan el trámite a nivel nacional, si no tienen el de Junín, no entran”, explicaron a Democracia.

Cabe recordar que los viajeros provenientes del AMBA, que vengan por la Ruta 7, deben presentar un certificado especial, al igual que aquellos que vengan de Rosario y Santa Fe y transiten por la Ruta 188.

Desde el municipio señalaron que actualmente el problema sanitario está centralizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que se incrementaron los controles en las calzadas nacionales.

La autorización de este certificado, bastante parecido al del Gobierno nacional, la proporcionan autoridades municipales, a través de la página web junin.gob.ar, y puede tardar hasta 24 horas.

El secretario de Seguridad de Junín, Andrés Rosa, explicó que “se procede de una manera similar al permiso que todos deben tener para circular en nuestro país”.

Las nuevas medidas

El último martes de mayo, el municipio implementó las nuevas medidas de seguridad para el ingreso a la ciudad e intensificó los controles dinámicos y fijos en cuatro puntos estratégicos: en la Ruta Nacional 7 -a la altura del Destacamento Vial-; frente a Changomás; Ruta 188 y Circunvalación (a la altura del Aeródromo local); y en Ruta 188 y Pastor Bauman.

Según lo expuesto por el intendente, Pablo Petrecca, los trabajadores rurales y vecinos que viven en barrios conectados con las rutas nacionales o la provincial 65 que circunda la ciudad, por ejemplo, Cerrito Colorado, tienen que presentar una oblea en los controles de seguridad para que tengan un acceso alternativo y no soportar demoras en el ingreso.

Además, desde las 22 a las 6 de la mañana se prohíbe el ingreso a la ciudad de quienes no residan en Junín, excepto el transporte de cargas, sistemas de salud, fuerzas de seguridad y bomberos.

Cabe recordar que durante el mes pasado se flexibilizó gran cantidad de actividades privadas como el comercio de indumentaria y calzado, peluquerías y concesionarias, por lo que ha aumentado la cantidad de ciudadanos transitando por las calles de la ciudad.

En este contexto, entre las 7 y 18, se encuentra habilitada la circulación vehicular en tres de los siete pasos a nivel bloqueados. Ellos son los de Pastor Bauman, Alberdi y República, mientras que Rivadavia y Primera Junta están abiertos las 24 horas.

A su vez, siguen cortados los de calles Chile, Almirante Brown, Intendente de la Sota y Ricardo Rojas, donde están levantados los montículos de tierra.