Unas 100 personas violaron la cuarentena en 48 horas

Tras el refuerzo de los controles policiales, anunciados este martes por el intendente, Pablo Petrecca, en 48 horas se notificaron más de 100 personas en Junín por no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la expansión del coronavirus.

De esta manera, se incrementaron los operativos fijos y dinámicos de control de vehículos y personas en distintos puntos de la ciudad.

Por ejemplo, efectivos del Destacamento Laguna de Gómez realizaron un operativo estático de ingreso y egreso al barrio San Carlos en calle Los Abedules, entre Camino al Balneario y Los Jilgueros. Personal de Policía Local hizo lo mismo en la zona del Club Sarmiento y el barrio El Picaflor.

Todos los procesados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Junín, que interviene en estos casos. “Las multas son en promedio de 20 mil y 30 mil pesos, y pueden ser más altas”, advirtió Luis Chami, director de Seguridad municipal.

Es preciso recordar que, durante este mes, se flexibilizó gran cantidad de actividades privadas como el comercio de indumentaria y calzado, peluquerías y concesionarias, por lo que ha aumentado el número de ciudadanos transitando por las calles de la ciudad.



Nuevas medidas

El municipio de Junín implementó -este martes- nuevas medidas de seguridad para el ingreso a la ciudad y prometió intensificar los controles en cuatro puntos estratégicos: en la Ruta Nacional 7 -a la altura del Destacamento Vial-; frente a Changomas; Ruta 188 y Circunvalación (a la altura del Aeródromo local); y en Ruta 188 y Pastor Bauman.

Según lo expuesto por el Intendente, los trabajadores rurales y vecinos que viven en barrios conectados con las rutas nacionales o la provincial 65 que circunda la ciudad, por ejemplo, Cerrito Colorado, tendrán que presentar una oblea en los controles de seguridad para que tengan un acceso alternativo y no soportar demoras en el ingreso.

El jefe comunal aseguró que se tomarán medidas muy importantes de control en los accesos a nuestra ciudad, que tienen que ver con la desinfección de los vehículos, el control de la temperatura corporal, a cargo del personal de salud; el uso de tapaboca obligatorio, la firma de declaración jurada, el seguimiento para ingresantes de zonas de circulación comunitaria del virus (a cargo de la secretaría de Seguridad y Policía Ecológica) y el control en cabina sanitaria en La Carpa.

Además, desde las 22 a las 6 de la mañana se prohibirá el ingreso a la ciudad de quienes no residan en Junín, excepto el transporte de cargas, sistemas de salud, fuerzas de seguridad y bomberos.

Fuera de ese horario, aquel que ingrese deberá completar sí o sí un formulario, que ya está en la web junin.gob.ar (formularios.junin.gob.ar), con mercadería, trámite o cuestión particular.

Cabe recordar que, entre las 7 y 18, se encuentra habilitada la circulación vehicular en tres de los siete pasos a nivel bloqueados en Junín por los operativos de seguridad de la cuarentena. Ellos son los de Pastor Bauman, Alberdi y República, mientras que Rivadavia y Primera Junta están abiertos las 24 horas.

A su vez, siguen cortados los de calles Chile, Almirante Brown, Intendente de la Sota y Ricardo Rojas, donde están levantados los montículos de tierra.