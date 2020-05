Casi termina en tragedia: tras un choque un auto se incrustó en el frente de una casa

Desde el comienzo de la semana, y hasta ayer, los accidentes de tránsito fueron protagonistas en las calles de Junín, en el marco de la flexibilización de la cuarentena, en el que las calles comenzaron a tener más movimiento vehicular.

En efecto, en la tarde de ayer, cerca de las 17.10, dos automóviles chocaron violentamente en la intersección de calles Rivadavia y San Lorenzo, donde uno de ellos subió a la vereda e impactó, además, contra una vivienda.

Según los testigos del hecho, el conductor de un Fiat Siena habría cruzado con la luz del semáforo en rojo por la arteria principal, cuando colisionó con un Chevrolet Corsa y desvió su trayectoria.

En esa maniobra, el Siena derribó el nomenclador y terminó en la pared de la casa ubicada en la esquina.

Si bien en ese momento no había ningún transeúnte en la escena, la moradora del domicilio en cuestión vivió momentos de tensión y nerviosismo. Con pocas palabras, por el mal momento, manifestó a Democracia desde la ventana: “Sentí un golpe fuertísimo”.

Los conductores, Gastón Alarcón y Gabriel Gómez, fueron trasladados al Hospital Interzonal por dos ambulancias.



Lunes

El primer día de la semana, en una seguidilla de accidentes viales hubo cinco heridos, que fueron trasladados al Hospital Interzonal.

El primero de ellos sucedió cerca de las 16.50, en la intersección de Ruta 188 y Rivadavia, donde un hombre perdió el control de una moto Yamaha 200 y terminó en la cinta asfáltica, junto a su acompañante.

Cabe destacar que el vehículo transitaba por la calzada nacional, cuando el conductor, según manifestó, frenó bruscamente porque creyó que se le había cruzado un auto por delante. Producto de la maniobra, el rodado derrapó unos 40 metros hasta detenerse.

Los dos protagonistas del hecho, que circulaban con dirección a Ruta 65, resultaron heridos y debieron ser asistidos.

Quince minutos más tarde, tres menores de edad, que iban a bordo de una moto Honda Wave, impactaron contra un Peugeot 206 estacionado en la zona de calles Falucho y Almafuerte.

Los lesionados, dos jóvenes femeninas de 15 y 9 años y un adolescente de 14, fueron trasladados también al Hospital Interzonal, por dos ambulancias de Intermed.

En simultáneo, una moto Zanella Hot y un auto Citroën chocaron en la intersección de calles Rioja y Bernardo de Irigoyen. Los involucrados no fueron derivados a un centro de salud, ya que no presentaban heridas.

Martes

En la tarde del martes, pasadas las 17, entre las calles Alberdi y Batilana, tres ciudadanos resultaron lesionados, tras el impacto entre un auto y una moto.

Una mujer y dos menores, que se trasladaban en el rodado de menor porte, debieron ser derivados al Hospital.

Según pudo saber Democracia, el vehículo marca Chevrolet, que se desplazaba por calle Alberdi hacia Intendente de la Sota, habría doblado hacia la izquierda para ingresar a Batilana, por donde circulaba el vehículo de menor porte.

Se hicieron presentes dos ambulancias en el lugar del hecho para asistir a los tres lesionados.