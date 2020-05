Un hombre que estuvo preso en Junín mantuvo de rehén a toda su familia

Un hombre con antecedentes penales, que recientemente había salido de prisión, mantuvo de rehenes y amenazó durante ocho horas a su mujer embarazada y a tres niños en una casa en San Nicolás, hasta que fue detenido.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en una casa situada en Viale y Malvinas Argentinas de la mencionada ciudad, donde el imputado fue detenido por el grupo táctico Halcón de la policía bonaerense.

Fue identificado por las fuentes como Leandro Maximiliano Benítez (30), quien desde las 3.30 de la madrugada de ayer mantenía como rehenes a su concubina, una embarazada de 32 años, y a tres niños, dos nenas de 10 y 6 años y un bebé de un año.



Una fuente policial explicó que todos los menores son hijos de la mujer, pero solo el bebé y el que está por nacer son hijos del imputado.

El caso se reportó inicialmente al 911 como un hecho de violencia de género y, ante el arribo de la policía, el hombre se mostró agresivo, exhibió bajo la ropa un bulto en la cintura que aseguraba era un arma de fuego y no quiso liberar a los niños.

Ante esa situación, el fiscal de turno en San Nicolás, Patricio Mujica Díaz, ordenó resguardar la zona con la presencia del grupo GAD de San Nicolás y convocó también al grupo táctico Halcón.

Un negociador dialogó durante toda la madrugada y la mañana con Benítez hasta que, aprovechando un descuido y el cansancio del imputado, alrededor de las 11.45 de ayer, el grupo táctico Halcón irrumpió en el domicilio y logró reducir al agresor y poner a resguardo a la familia.

Los efectivos secuestraron de la cintura de Benítez una cuchilla de cocina y requisaron la propiedad en busca del arma de fuego que dijo tener, aunque no había sido hallada.

Voceros policiales indicaron que tanto la mujer como los tres niños fueron asistidos en el lugar por médicos del SAME e indicaron que se encontraban en buen estado de salud.

Respecto a los antecedentes de Benítez, las fuentes indicaron que había recuperado la libertad el 2 de abril pasado, luego de cumplir seis años de condena en nuestra ciudad, en una causa por robo.