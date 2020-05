Preocupación en el campo de Junín por un proyecto sobre las patrullas rurales

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó la preocupación de sus entidades adheridas por el proyecto del ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Sergio Berni, que migra 31 patrullas rurales a una nueva estructura organizativa no exclusiva para los delitos en el campo. En el sector temen que se desatienda lo rural y Carbap le transmitió esa postura a altos funcionarios de esa cartera.

La cartera de Berni está trabajando en una iniciativa que involucra a esa cantidad de patrullas rurales sobre más de 100 en la provincia. Las patrullas rurales dependen de la Superintendencia de Seguridad Rural con sede en Cañuelas.

El proyecto crea las Estaciones Departamentales locales donde, además de las policías locales y comisarías de la mujer, también se transfieren 31 Comandos de Patrullas Rurales. Es decir que esos móviles salen de la órbita de la Superintendencia de Seguridad Rural y van a una nueva estructura ya no específica a la seguridad rural, más allá de que los actuales recursos del área se transfieran a ella.



Las patrullas que pasarían a la nueva estructura son las de Escobar, Pilar, La Matanza, General Rodríguez, La Plata, San Vicente, Dolores, La Costa, General Pueyrredón, Necochea, Bahía Blanca, Saavedra, Coronel Dorrego, Bolívar, Olavarría, Saladillo, Azul, Tandil, 25 de Mayo, Luján, Rivadavia, Carlos Pelegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Carlos Casares, Lincoln, Junín, Zárate, Pergamino y San Nicolás.

Desde Seguridad de la Provincia explicaron que el motivo de esta migración es para "tener una mejor respuesta operacional, acortar la orden, con capacidad de respuesta". El cambio estuvo motivado en cuestiones de demografía y de superficie de los partidos, según agregaron. El proyecto todavía no está aprobado, pero sí en estudio.

En este contexto, dirigentes de Carbap se comunicaron con funcionarios de Seguridad y les señalaron la preocupación de las rurales del interior a que se desvirtúe el objetivo para el cual se crearon las patrullas rurales, es decir, el trabajo para el ámbito agropecuario. En las más de 100 patrullas operando hay unos 2000 efectivos involucrados.

"Carbap llevó la preocupación a la provincia de que la intención de cambio respecto a la organización de las patrullas rurales finalmente termine afectando su funcionamiento y atente a la razón que fue el origen de estas", indicaron en la entidad.

En Carbap temen por "la desatención de las zonas rurales debido a la concentración de los recursos humanos y materiales en las zonas urbanas". Según dijeron, los funcionarios con quienes hablaron "aseguraron la continuidad del funcionamiento y la no desatención de las zonas rurales".

"Hay gran preocupación de Carbap porque no se vea afectado el funcionamiento de las patrullas y porque no se desvirtúe el fin con el que fueron creadas", añadieron desde la entidad.

“Sería un error su aplicación”

En las reuniones habituales que la Sociedad Rural de Junín mantiene con los integrantes del Comando de Patrulla Rural -para comentar las novedades, operativos y prevención que lleva a cabo esta fuerza- sus responsables informan sobre estas acciones en el seno de la Sociedad Rural, que es la receptora directa de las inquietudes de sus asociados en particular y de los productores agropecuarios en general.

Al respecto, el presidente de la entidad, Gustavo Frederking, afirmó que el proyecto provincial “va a contramano de lo logrado hasta ahora y sería un gran error su aplicación. Traería aparejado un retroceso atar a la órbita de las Departamentales a las Patrullas Rurales. Siempre solicitamos que fuera al revés, darles autonomía y presupuestos propios para un mejor y más eficiente desempeño de funciones”.

Sobre el particular, bregó para “que no se avance ni se dicte el mencionado proyecto de resolución” y como miembro integrante de Carbap dijo: “Elevaremos nuestra inquietud a esta entidad gremial para que tenga repercusión provincial”.

Y así se lo hizo saber a los interlocutores de la reunión, el comisario Damián Méndez, jefe del comando de prevención rural Junín y el comisario Darío Becerra, subcoordinador de zona de seguridad rural con asiento en Lincoln, a quienes -finalmente- agradeció la dedicación de la fuerza en la resolución de los delitos y en el trabajo de la prevención que llevan a cabo.

En ese sentido, el presidente de la entidad, dijo que “el Comando de Patrulla Rural está cumpliendo acabadamente con sus objetivos, a pesar de sus limitaciones operativas y con gran esfuerzo personal de sus integrantes”.