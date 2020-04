Volcó un camión con acoplado en la Ruta 188 y perdió la carga

Un camión volcó este mediodía sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 146, en la primera curva que se encuentra pasando el acceso a la localidad de Agustín Roca, donde se hizo presente el personal de ese destacamento policial.

Producto de la desafortunada maniobra, el cereal transportado quedó esparcido sobre la cinta asfáltica, y tuvo que trabajar los Bomberos de Junín para limpiar la calzada.

Se trata de un vehículo Iveco, dominio DAU957, con acoplado, que era conducido por José María Garabito (de 61 años) quien perdió adhesión con el pavimento que se encontraba mojado, a raíz de la lluvia que cae en la región.

Al lugar fue convocado el servicio de emergencias del SAME, a cargo del Dr. Vilches, quien examinó a Garabito, quien no presentaba lesiones y no fue trasladadio a centro asistencial.

Además, prestaron colaboración efectivos del Comando Patrulla, Comando Patrulla Rural y Vial quienes debieron asistir el tránsito vehicular.