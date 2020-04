Investigan una golpiza a un hombre en Junín

Entre la noche del jueves y madrugada del viernes, efectivos policiales se hicieron presentes en la casa de una familia juninense, tras recibirse una denuncia por música fuerte en el domicilio.

Tras un cruce de palabras con los efectivos, Marcelo Teilleri y su hijo, que estaba durmiendo, recibieron golpes y resultaron heridos (con fracturas), por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital Interzonal.

Tras tomar intervención en el hecho, el fiscal Dr. Javier Ochoaizpuro inició una investigación caratulada “Averiguación de ilícito”, en relación a lo ocurrido en la casa del comerciante, ubicada en calle Belgrano entre Intendente de la Sota y Betancourt.

Además, se informó que “infringió el artículo 8031 del Código de convivencia urbana. Ahora queda comprobar si hubo abuso o resistencia a la autoridad por parte de Teilleri”.

“Me pegaron mínimo entre diez”

En su cuenta de Facebook, Teilleri hizo un posteo acompañado de una foto con el ojo lastimado: “Así terminé en el karaoke de anoche en mi casa. Cuando ellos vienen (la policía) sigo cantando y jodo un poco. Después de apagar la música los atiendo, empiezo a discutir diciendo que no es delito cantar en tu casa. Me piden que les abra la puerta y me pegan de callado y se meten a mi casa y me empiezan a patear y a pegar a mí y a mi hijo Marce que estaba durmiendo y no entendía nada. Lo mataron a palos, le partieron la cabeza de un garrotazo y patadas al por mayor. Está en el Hospital”.

“Me rompieron la casa, el cuadro de 15 años de mi hija y mucho. A mí me pegaron estando mis tres nietos. Me llevaron a la Comisaría Segunda a mí, a Marce y mi mujer, donde recibimos buen trato. Después, tipo 3 de la mañana apareció un comisario del comando, me pidió perdón y a las 4.30 horas me traen al Hospital, me revisan y tengo fracturas de costilla izquierda, a patadas, y las costillas derechas muy golpeadas. Me fracturaron el tabique y tengo el ojo izquierdo muy complicado como se puede ver. Esto no es culpa de toda la policía, pero sí de los que fueron a mi casa. Me pegaron mínimo entre diez y el peor fue el que empezó todo”, finalizó.

Repudio y respuesta

Al respecto, los concejales del Frente de Todos expresaron “nuestro más categórico repudio a los actos de violencia protagonizados por agentes de la policía”.

“La familia del Sr. Teilleri fue víctima del abuso de autoridad por parte de efectivos policiales, que ingresaron a su vivienda y golpearon a Marcelo y a su hijo, provocándoles heridas en el rostro y en el cuerpo, que desencadenaron en la hospitalización de ambos”, agregaron.

“Estos hechos de violencia son injustificables, y merecen una explicación oficial inmediata, por parte de la secretaría de Seguridad Municipal”, solicitaron.

“Así mismo, exigimos el urgente pase a disponibilidad de los efectivos involucrados mientras se investigue y hasta que se aclaren los hechos. En caso de comprobarse el abuso y la violencia policial, exigimos que se determine la desafectación definitiva de la fuerza”, afirmaron.

La respuesta por parte del oficialismo comunal llegó a través de una nota de Lisandro Benito, subsecretario Legal y Técnico del municipio. Al respecto, el funcionario indicó que “ante el pedido de informes efectuado (hasta ahora solo en medios de prensa) por el Bloque del Frente de Todos dirigido a nuestra secretaría de Seguridad en relación a un supuesto abuso policial contra un vecino de la ciudad, resulta atinado pedir a dichos ediles que repasen la constitución provincial y las normas que regulan la actividad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

En tal sentido, resaltó que “los municipios no tienen poder de mando sobre las fuerzas de seguridad provincial. No le pagan sus sueldos, no disponen sus destinos y sus funciones y no ejercen el poder de disciplina sobre los efectivos policiales”.

Por ello, el funcionario pidió “-por el bien de todos los ciudadanos de Junín - que redireccionen el pedido de informes al gobernador Axel Kicillof y a su ministro Berni, y sean ellos quienes den las explicaciones del caso, fundamentalmente el intento de retirar efectivos policiales de los accesos y calles de Junín. Claramente una decisión que implica levantar las barreras que evitan el ingreso del COVID-19 a nuestra ciudad. Y así, tirar por la borda todo el sacrificio y el esfuerzo que la comunidad juninense viene realizando desde hace más de un mes”.