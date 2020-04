Un camión volcó en la Ruta 50

Esta mañana, minutos antes de las 9, ocurrió un accidente en la Ruta Provincial N° 50, entre Lincoln y Vedia.

En momentos en que el mal clima azotaba la región, un camión Scania cargado con cereal, que circulaba en dirección hacia Vedia, volcó sobre la zona de préstamo derecha.

Si bien no trascendieron mayores datos, el siniestro requirió la presencia de una ambulancia del SAME de Lincoln para asistir al chofer, de quien no se conoce aún el estado, aunque no habría sufrido lesiones de consideración.

El siniestro vial ocurrió a unos 8 kilómetros de la rotonda de Lincoln y no habría habido un segundo vehículo involucrado.