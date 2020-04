Familia del joven fallecido: “Estamos destrozados y el barrio está de luto”

Hondo dolor atraviesan los vecinos del barrio Campo La Cruz por la muerte del motociclista Daniel Oscar Rosa, de 23 años, quien -en la madrugada del viernes de la semana pasada- había chocado contra un montículo colocado en el marco de los operativos por la cuarentena.

Familiares y allegados reclaman justicia por el fatídico hecho ocurrido en avenida República, pasando la Ruta 188, por el cual el joven de 23 años permaneció internado en grave estado en el Hospital Interzonal hasta su deceso, debido a un fuerte traumatismo de cráneo.

En diálogo con Democracia, el tío de la víctima, Mario, expresó: “Estamos destrozados y el barrio está de luto”.

Sobre el siniestro vial, explicó que Daniel “chocó con un montículo de ramas, raíces, troncos y tierra, ubicado a mitad de cuadra antes del terraplén de la esquina, ambos colocados por el municipio”.

“Hicieron esa especie de muro a mitad de cuadra que no se tendría que haber hecho, ya que estaba cortado en la esquina también. Además ninguno estaba señalizado”, remarcó.



Al momento del accidente, Rosa venía de colocar unas cerámicas en la casa de su tío, donde también se había quedado a cenar. Al chocar, perdió la estabilidad de la moto y cayó unos metros más adelante.

Alguien que pasaba por el lugar lo encontró varias horas después agonizando y fue llevado al nosocomio local, donde lamentablemente dejó de existir este jueves.

“Daniel sabía de la existencia del corte en la esquina, pero no sabía del que habían colocado a mitad de cuadra, que no sé para qué lo agregaron. Por más que tengas luz en tu vehículo, no lo ves”, confirmó el familiar.

“Yo me pregunto por qué no pusieron un tarro lumínico, como antes se hacía. Ya de por sí tienen que señalizar cualquier montículo. Además, después del accidente, lo limpiaron rápidamente”, subrayó.

En tal sentido, los habitantes del barrio criticaron "lo que hizo el municipio, primero porque dejó a decenas de familias aisladas de este lado de la ciudad y segundo por no señalizar ni avisar a quienes vivimos en esta zona que iban a cortar las calles de esta forma”.

Finalmente, tras varios días de reclamos y luego del trágico desenlace, ayer se abrió la circulación por calle Italia.