Rechazan el traslado de presos de la Provincia a las penitenciarías de Junín

Tras la confirmación del primer caso de un preso con coronavirus, desde la secretaría y dirección de Seguridad de la municipalidad de Junín rechazaron el traslado y rotación de convictos de unidades penitenciarias o comisarías de la provincia de Buenos Aires a las cárceles de nuestra ciudad.

El infectado es un recluso de la cárcel bonaerense de Florencio Varela que fue internado en un hospital luego de detectarse que estaba infectado, por lo que se aislaron a otros cinco detenidos y diez guardiacárceles que tuvieron contacto con él.

El hecho se produjo en la Unidad 42 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en dicho partido del sur del conurbano, donde un interno dio positivo en el testeo por Covid-19 y quedó internado en Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda.

El preso de 49 años padece una enfermedad renal crónica y necesita tres diálisis semanales, las cuales se le aplican los lunes, miércoles y viernes en el mencionado hospital.

Cabe destacar que en las últimas semanas había sido derivado al sector Sanidad de la Unidad 42 –en el mismo complejo penitenciario- por ser considerado un paciente de riesgo.

“El ministerio de Justicia de la Provincia parece que no escucha o no entendió las filminas del Presidente de la Nación, que fue muy claro en cómo se mantiene y hay que achatar ‘la curva’ de infectados, y que la primera directiva es quedarse en su lugar, como nos dicen a los argentinos”, manifestaron desde el área de Seguridad municipal.

“La Justicia quiere y pretende hacer circular internos de cárceles de la zona de La Plata, Florencio Varela, Magdalena a las unidades penitenciarias de nuestra ciudad, cuando ya no es una simple presunción la posibilidad de contagio de la población carcelaria, sino una realidad”, destacar.

“Si bien la secretaría y dirección de Seguridad de la Municipalidad de Junín no es la competente para poder frenar el traslado de población carcelaria, tampoco podemos mirar a un costado con todo el esfuerzo que se realiza para el cumplimiento de las directivas explicadas por la Presidencia de la Nación”, agregaron.

“Estas decisiones no deben pisotear y poner en ridículo a las decisiones de los juninenses, y se debe velar por la seguridad de las poblaciones carcelarias, y poner énfasis en los empleados del Servicio Penitenciario de la Provincia, que se exponen a diario, imponiéndoles en este caso la peligrosidad de la circulación de personas en situación de alto riesgo como lo es la carcelaria”, subrayaron.

Diez agentes aislados

Según las fuentes, este viernes, cuando el detenido fue llevado desde el penal de Florencio Varela al centro asistencial para realizarse una diálisis, los médicos advirtieron que el paciente tenía fiebre, por lo que le practicaron los estudios correspondientes que arrojaron que estaba infectado de coronavirus, por lo que quedó internado con custodia penitenciaria.

Ante esta situación, el SPB decidió, a modo preventivo, aislar a cuatro detenidos que compartían la sala en el sector de Sanidad de la Unidad 42 con el interno infectado y a otro preso que realizaba el mantenimiento en esa área.

Además, se encuentran en cuarentena en sus domicilios diez agentes penitenciarios, uno de ellos por ser el que trabaja en la sala descripta y los otros nueve por haber trasladado al detenido la semana pasada al hospital para las diálisis.

De acuerdo a los voceros, ninguno de los 15 aislados presenta hasta el momento síntomas compatibles con el coronavirus.

En tanto, como uno de ellos es el detenido que se ocupaba del mantenimiento y la higiene del sector de sanidad, las autoridades analizaron a los otros 56 internos de su mismo pabellón y ninguno presentó fiebre.

Por otra parte, diez agentes penitenciarios de la Unidad 21 Campana, que cumplían una cuarentena preventiva en sus domicilios luego de que un suboficial de ese penal diera positivo de coronavirus, fueron dados de alta al certificarse que no fueron contagiados.

Se trata de siete integrantes del SPB oriundos de San Pedro y tres de Campana, quienes se reincorporarán a sus labores habituales.

A su vez, el suboficial contagiado se recupera favorablemente, añadieron los informantes.