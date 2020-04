Preocupan en Junín y la Región los casos de violencia de género y abusos sexuales

En situaciones de violencia de género, la exclusión del hogar "debe ser para los violentos", afirmaron ministras de las Mujeres, que coincidieron así con un pedido en ese sentido que hicieron referentes de distintos sectores en un documento que, hasta ahora, tiene más de 600 firmas.

"La exclusión es y debe ser para los violentos", se tituló el petitorio dirigido a los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad, de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Salud, y "a sus pares de la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias argentinas".

Y se solicitó "de manera urgente" que dentro de los protocolos de actuación ante estos casos "se incluya la exclusión de los violentos de los hogares convivientes, el auxilio de una cerrajera/o para la protección en la vivienda" y que una vez concretada la medida "se brinde asistencia de las y los profesionales de las áreas de Género tendiente a la reeducación de la conducta y el monitoreo permanente".

Durante el aislamiento preventivo por el coronavirus, que se decretó el 20 de marzo pasado, en el Departamento Judicial de Junín las denuncias por violencia de género descendieron 16,1 por ciento, mientras que en Pergamino fue del 37%, un tema que preocupa en la sociedad.

En la cuarentena, en toda la provincia de Buenos Aires la reducción fue de un 60 por ciento en relación con el mismo período del año pasado, según lo reveló una estadística en base a las causas iniciadas en todos los departamentos judiciales bonaerenses.

De acuerdo a los registros de las Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) elaboradas por la Procuración de la Corte Bonaerense, entre el 23 de marzo y el 12 de abril se iniciaron 2.803 causas penales, mientras que en el 2019 la suma fue de 7.039.

“Disminuyeron los números de causas por abusos sexuales y las llevamos al día trabajando con los recursos que tenemos sin dejar expuesta a la víctima”, explicó a este diario la fiscal, Dra. Paola Luján.

“También siguen apareciendo casos antiguos, de víctimas que sufrieron el abuso sexual hace muchos años atrás y ahora lo están contando”, expresó.

“Cambio de paradigma”

Al ser consultada, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, manifestó: "Estamos convencidas de que hay que trabajar en un cambio de paradigma para que en las situaciones de violencia por motivos de género no sean las mujeres con sus hijas, hijos, hijes, quienes tengan que irse del hogar".

"Coincidimos por completo con esta mirada que busca no revictimizar a las mujeres, pero también somos conscientes de que ante una situación que requiere de asistencia inmediata lo que hay que priorizar es el cese de la violencia, de manera expeditiva", explicó.

Y añadió que "hay que tener en cuenta que, en general, las intervenciones vinculadas a los varones agresores funcionan cuando hay una intervención del Poder Judicial".

Asimismo, contó que desde el Ministerio están "trabajando fuertemente en la identificación de los mejores dispositivos que existen para promover espacios de masculinidades diferentes como modo de la prevención" y están convencidas "de la necesidad de fortalecer los mecanismos existentes para que la exclusión del hogar sea de los varones violentos y no de las mujeres que se encuentran en situación de violencia".

En ese sentido, compartió que trabajan "en constante articulación y coordinación con los organismos competentes".

"Además, mantuvimos una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, la UFEM, la Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y la Defensoría General de la Nación, en la que planteamos la necesidad de trabajar en lugares para las exclusiones de varones en contextos como este", agregó.

En el mismo sentido se expresó a esta agencia, Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense: "Siempre se pone el acento en la salida del hogar del violento. Es lo que hace el área de atención y asesoramiento, así como la que se ocupa de casos críticos y de alto riesgo".

La funcionaria recordó que en la cartera que dirige crearon "un área de masculinidades, que viene trabajando la cuestión de los dispositivos de intervención, además de la promoción de masculinidades distintas, no hegemónicas, no violentas. Por eso llamamos a la dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad".

Si es necesaria la salida de la mujer con sus hijas e hijos, "deber ser de manera transitoria, hasta garantizar que la vuelta a la casa sea con la seguridad de no volver a sufrir ataques".

"Para que esto se cumpla, se trabaja caso por caso y requiere de una fuerte articulación entre el área de Género del municipio, de Seguridad y por supuesto el Poder Judicial, que dicta las medidas de protección", añadió.

Y contó que en este contexto de pandemia "estamos trabajando especialmente con el Poder Judicial y el ministerio de Seguridad para que las mujeres puedan acceder a medidas de protección, con sistemas que facilitan el acceso a las denuncias y poder hacer evaluaciones de riesgo rápidas".

Por su parte, Claudia Martínez, ministra de la Mujer de Córdoba consideró que "es algo que venimos reclamando históricamente. Es un pedido a la justicia el de las exclusiones a varones".

"En Córdoba, hemos dispuesto alojamiento en hoteles para varones excluidos, porque en muchos casos las mujeres condicionan las denuncias con el alojamiento del varón. No quieren dejarlos en la calle, hasta ese punto se ocupan de las tareas de cuidado o los tienen a cargo, aún cuando quieren denunciarlos necesitan que estén resguardados", dijo.

Se confirmó que el petitorio fue impulsado por profesionales, activistas y mujeres sobrevivientes de violencia, y que durante el día ya sumó más de 600 firmas.