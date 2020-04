Junín: multan a más de 100 vehículos por día

Solo en los controles policiales ubicados sobre las rutas nacionales 7 y 188 y la provincial 65 la Policía de Junín notifica, por día, a más de cien vehículos que circulan en infracción, violando la cuarentena por el coronavirus.

Así lo informó ayer a Democracia Luis Chami, director de Seguridad de la Municipalidad de Junín, quien agregó que los conductores son oriundos de ciudades de la región, pero también del Conurbano bonaerense y Capital Federal.

Con respecto a los arcos desinfectantes, hoy se terminará de colocar el cuarto, en la Ruta 7, frente al supermercado Changomas, mientras que ya están en funcionamiento los otros tres: en la Ruta 7 (a la altura del Destacamento Vial); el de la Ruta 188 y Pastor Bauman; y el de la Ruta 188 que está ubicado a la altura del Aeródromo.





“Es una situación compleja, pero tratamos de tomar las mejores medidas. Con esta medida, centralizamos los puntos estratégicos donde se llega a la ciudad y nos servirá para saber quién entra a Junín. Además, colocamos estos arcos que son duchadores gigantes para desinfectar los vehículos que llegan, tendremos el control de la temperatura y haremos una declaración jurada de quienes entren”, afirmó Chami.

Y agregó: "Quien no esté en condiciones de entrar, no lo va a hacer. Esta es la decisión que ha tomado el intendente Petrecca y que nosotros haremos cumplir. Debemos seguir en este nivel y que el virus no se propague. Serán más de 50 cortes los que vamos a hacer y movilizaremos una gran cantidad de vehículos. Es un gran trabajo que hacemos para cuidar a los juninenses y es lo que queremos que entiendan”.

Controles más estrictos

Como viene informando este diario, desde hoy solo se podrá ingresar al casco urbano juninense por las rutas 7, 188 y 65, ya que el municipio procedió a cerrar todos los accesos, calles y caminos secundarios con el objetivo de realizar controles más estrictos en las rutas.

Al respecto, el Dr. Andrés Rosa, secretario de Seguridad, indicó: "Seguimos trabajando para cerrar cada vez más la llegada a la ciudad. Con este objetivo, restringimos el paso en los caminos alternativos para que el ingreso solo sea por las rutas 7, 65 y 188. De esta manera, vamos a tener un mayor control de la gente que entra a la ciudad”.

“Sabemos que es una incomodidad grande para muchos, pero lo hacemos para cuidarnos entre todos. Eso es lo que nos interesa y por eso agradecemos el esfuerzo que vienen haciendo todos los juninenses. Hasta acá el resultado es positivo, ya que no tenemos circulación del virus, pero debemos cuidarnos aún más”, agregó Rosa y agradeció al personal municipal encargado de realizar los cortes.

“Muchos caminos rurales van a estar cerrados, pero nadie va a quedar aislado de la ciudad. Fue una planificación pensada entre varias áreas municipales. Somos muchos los que estamos involucrados en esto y lo hacemos pensando en el bienestar de todos los juninenses", aseguró Rosa.