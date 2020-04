“Cuentos del tío” en Junín: denuncian estafas telefónicas con el bono de Anses

Una mujer en Junín fue víctima ayer del “cuento del tío” usando como ardid el otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia de ANSES de los 10.000 pesos, y le robaron dinero de su caja de ahorro. Según informaron a este diario, ya hubo otros casos en la ciudad y algunos intentos de estafas que no pudieron ser perpetrados.

El modus operandi: un sujeto, que la llamó por teléfono y se presentó como Nicolás Agustín Prieto, abogado de ANSES, le indicó que había otra “oportunidad” para las personas que no pudieron inscribirse en las fechas establecidas para cobrar el subsidio de los 10.000 pesos. De esta manera debía suministrarle los datos de la caja de ahorro, la clave para acceder a esta y demás.

Así es como se apoderan del dinero de las victimas que, en algunos casos, tienen guardado en la cuenta bancaria. El teléfono desde el que les han hablado a las mujeres, que han resultado perjudicadas, es de Buenos Aires y se sospecha desde la investigación de estos hechos que puede ser de alguna cárcel.

Por esta situación, que se da a nivel país, la Anses radicó varias denuncias penales ante la Justicia para que investigue las estafas contra jubilados y personas que solicitaron (y las que no) el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos.



Esta nueva variante del "cuento del tío" consiste en una comunicación telefónica de parte de una persona que dice ser agente de Anses. En algunos casos usaron el nombre del propio titular Alejandro Vanoli, para llevar adelante la estafa. En otros, se contactaron por chat de Whatsapp con una foto de perfil con el logo de "Mi Anses".

En el relato, los estafadores mencionan números de leyes y decretos que fueron publicados con motivo del "aislamiento obligatorio" pero que no necesariamente tienen que ver con el pago del subsidio. La única razón por la que mencionan las normas es para marear a la víctima y que crea que se trata de una comunicación oficial.

Luego, los delincuentes le dicen a la persona que han sido beneficiados con el bono o que tienen otra chance para recibirlo, en caso de que no se hayan podido inscribir en la primera rueda: "Le tenemos que hacer una acreditación de 10 mil pesos".

Para llevar adelante la supuesta operación comienzan a pedirle datos personales. En algunos casos les piden el usuario y clave del homebanking para poder concretar el pago. Ingenuamente, las víctimas brindan esta información y terminan siendo estafadas. Los ladrones se quedan con el dinero de la cuenta.

En otros casos, los estafadores hacen ir a los supuestos beneficiarios a un cajero automático para que giren un adelanto de dinero, con la excusa de que de esa manera se liberará el pago de los 10 mil. También es un engaño.

Anses no se comunica por teléfono

En un comunicado, el organismo previsional señaló que "de acuerdo con denuncias recibidas en la Anses, falsos empleados ofrecieron supuestas ayudas para cobrar el beneficio del IFE, por 10.000 pesos en el mes de abril, cuando se trata de un trámite personal y gratuito que no requiere realizar pago alguno".

E indicó que "estos supuestos gestores o intermediarios detectados en todo el país pretendían obtener datos de las cuentas bancarias de beneficiarios del IFE o cobrar un canon para facilitar los trámites, simulando ser agentes del organismo".

Ante diversas denuncias que se realizaron en Junín y todo el país, además, el ente recordó que “no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso”.

Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.