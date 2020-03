Hay ochenta personas aprehendidas en la ciudad

La secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, a cargo de Andrés Rosa, junto a las fuerzas de Seguridad de la ciudad llevan adelante diferentes operativos simultáneos con el propósito fundamental de garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Hasta el momento, fueron detenidas 80 personas en Junín y otras 31 han sido notificadas por el Juzgado Federal. Además, se clausuraron ocho comercios por no respetar el horario de cierre de las 19.

Tal como informó Rosa, se llevan adelante controles en los distintos accesos a la ciudad y los pasos a nivel de Primera Junta y Rivadavia para limitar al máximo la circulación, a lo que se suma el seguimiento de personas con aislamiento preventivo que han llegado del exterior, para quienes también hay un acompañamiento por medio de un equipo de psicólogos de la secretaría de Salud para hacer foco en la contención.

Al respecto, el secretario de Seguridad manifestó: "Aquel que no cumple con la ley, ni con los decretos nacionales y municipales tiene una sanción. El área de Control Ciudadano se vio en la obligación de verificar por llamadas que ingresan al 132 sobre distintos comercios que no respetan el horario de cierre de las 19”.

Seguidamente, aseguró que “nuestro eje en materia de seguridad es tener una planificación estratégica de todo lo que estamos llevando adelante. En este sentido, hemos unificado el territorio y tenemos políticas focalizadas en aquellos lugares que entendemos son más problemáticos”. También dijo que “un segundo eje tiene que ver con medidas preventivas que acompañen el aislamiento comunitario y el tercer eje está vinculado a la logística para cumplir con todo esto”, añadió.

Asimismo, el funcionario resaltó que “la mayoría de los juninenses y los argentinos hemos entendido que la única estrategia para combatir este virus es el aislamiento social. Por ende, tenemos que hacer el último esfuerzo y agradecer no solo al personal de salud, sino también a todas las fuerzas de seguridad que están haciendo un trabajo enorme controlando y limitando los accesos de nuestra ciudad”.

Con respecto a los controles en los cruces de los pasos a nivel de Primera Junta y Rivadavia, Rosa expresó que “nos llegan llamados de todo tipo de gente que se siente discriminada porque no pueden cruzar de un lado a otro y concurrir a un centro comercial. Hay que recordarles que el Gobierno municipal ha venido en línea con los decretos emitidos por Nación y Provincia, que establecen que solo se puede ir a comprar a comercios de proximidad”.

“En los anillos de acceso a la ciudad también se llevan adelante controles porque queremos saber quiénes ingresan, quiénes egresan y quiénes circulan en la ciudad con el único objetivo de limitar la circulación”, agregó.