Detuvieron a un hombre por incitar a saquear supermercados chinos en Junín

Tras un allanamiento en la urgencia, un hombre fue arrestado ayer, tras incitar a saquear supermercados chinos de Junín, mientras se transita la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

El mensaje provocador lo había publicado en las redes sociales, por lo que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para procurar el orden público en la ciudad.

Quedó imputado por “Incitación a la violencia” con intervención del Juzgado Federal de Junín, a cargo del Dr. Héctor Pedro Plou, terminó pidió la detención. Quedó alojado en una comisaría jurisdiccional.

El procedimiento se llevó a cabo -en calle Azcuénaga y Ruta 188- por el personal de la Comisaría Primera, junto con Inteligencia Criminal.

De acuerdo a los parámetros que manejan las autoridades, nadie estaría en una situación extrema de necesidades alimentarias, pues aún, con algún tipo de dificultades en la entrega de mercadería, la asistencia está llegando a los que la necesitan.



/LEÉ MÁS Hay ochenta personas aprehendidas en la ciudad



Pergamino

Un autoservicio ubicado en el barrio Acevedo fue tomado por asalto en las primeras horas de la tarde de este lunes por un grupo de alrededor de 30 personas y, de no ser por la resistencia que opusieron sus encargados, hubiera sido un saqueo.

El comercio, de propietarios de origen chino, denominado Autoservicio Siria, está situado sobre la calle del mismo nombre, en la zona de las torres de la UOM.

Repentinamente el grupo irrumpió y comenzó a cometer algunos destrozos, según las primeras informaciones recabadas. También se apoderaron de la caja registradora y, en principio, no habrían sustraído ningún producto de las góndolas.

Vecinos de la zona advirtieron la situación y dieron aviso a la policía, pero al arribar los móviles los delincuentes ya no estaban, pues testigos aseguran que todo fue “en cuestión de segundos”.

De todos modos, se supone que todo no terminó en un saqueo por la defensa que esgrimieron los responsables del local y la llegada de vecinos que hizo que el grupo comenzara a disuadirse.

También trascendió que una moto, que estaba estacionada en el lugar, habría sido robada por alguno de los integrantes del grupo de asalto.