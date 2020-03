Se activó el protocolo de seguridad por dos familias que regresaron a Junín desde Brasil

El protocolo de seguridad por el coronavirus se activó ayer en dos oportunidades, cuando dos familias regresaron a Junín desde Brasil, que quedaron en aislamiento obligatorio y están siendo monitoreadas.

El primer caso ocurrió en horas de la madrugada sobre Ruta 7, donde Policía Vial interceptó una camioneta con cuatro ocupantes que habían aterrizado en Ezeiza provenientes de Río de Janeiro.

El otro hecho tuvo lugar en avenida Circunvalación y Bartolomé Mitre, donde una mujer con su hijo fueron interceptados por efectivos policiales. Habrían volado desde Estados Unidos a San Pablo, desde donde viajaron por tierra hasta llegar a nuestra ciudad.

Personal de Policía Ecológica debió proceder a la desinfección de los rodados.

Desde el municipio informaron que, junto a las fuerzas de seguridad y personal de salud, se está realizando un triple control a las personas que viajaron al exterior o estuvieron en contacto con casos sospechosos para que cumplan con la cuarentena obligatoria.

Según datos de migraciones o denuncias recibidas al 132 o 911, hasta el momento 375 ciudadanos en Junín han llegado de otros países y han sido notificados por fuerzas de seguridad junto a la dirección de Asistencia a la Víctima, para que hagan un estricto aislamiento en su casa durante los 14 días estipulados del aislamiento preventivo obligatorio.

Por otro lado, el equipo de salud municipal, mediante un llamado telefónico, corrobora la aparición o no de síntomas, para asistirlos en caso de necesidad, chequeando también que ningún familiar o contacto presente síntomas de covid-19.



Por último, el tercer control se realiza al finalizar el período de cuarentena, momento en que se deja constancia por escrito de que el estado de salud sea óptimo y no existan síntomas de ningún tipo.

Cabe destacar que también existe una inspección, en los puntos policiales, donde se chequea que estas personas cumplan con el aislamiento y no circulen por la ciudad.

No obstante, el municipio ha puesto a disposición de los vecinos el número telefónico gratuito 132 para denunciar posibles incumplimientos del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Es importante señalar que las 375 personas monitoreadas tienen a disposición el servicio de atención psicológica, para ser contenidos durante los días de aislamiento.