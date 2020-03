En tiempos de pandemia también acechan los estafadores: por Whatsapp ofrecen un falso bono

Este lunes, el Gobierno realizó una serie de anuncios económicos en el marco del escenario de crisis económica que se está viviendo en distintos sectores productivos por el aislamiento preventivo y obligatorio que se decretó para frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

Si bien de forma oficial se dieron a conocer todos los detalles sobre esta medida, un mensaje que comenzó a circular en las últimas horas a través de Whatsapp podría generar confusión a miles de argentinos e incluso estafa.

En el texto, que ya ha llegado a miles de cuentas de usuarios argentinos, se invita al lector a hacer click en un link que lo conduce a una página web en la que se ofrece la posibilidad de acceder a un bono.

"Por motivo de la cuarentena mundial la OMS y el Gobierno han destinado un Bono semanal para cada familia. Este dinero debe ser utilizado para comida y medicina. El dinero sobrante por favor ahorralo, no lo malgastes. Se dispone de 25,0000 bonos familiares gratuitos para todos los países. Empecemos: ¿Cuántas personas viven contigo? 1 persona o Dos o más personas. Obtén tu Bono para comprar comida y medicinas. Rechazar bono o Aceptar bono" se puede leer al abrir la página web.

Luego realizan una encuesta que pregunta si convive con alguna persona que haya reportado síntomas (del coronavirus) y finalmente (si se hace desde el celular) termina derivando al lector a los contactos de su cuenta de Whatsapp para que continúe compartiendo el material.

Como se viene indicando con los datos erróneos que se difunden sobre la pandemia del coronavirus, es necesario no compartir este tipo de cadenas ya que pueden llevar a una confusión generalizada.



“Lucrar con la necesidad de la gente”

“Siempre que hay situaciones excepcionales –y hoy estamos ante una de ellas y en todo el mundo– que suelen aprovechar los estafadores y las organizaciones criminales para lucrar con la necesidad de la gente”, dijo el fiscal Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación. Y dio una fórmula para estar prevenidos: “Muy atentos a lo que parece tentador y urgente, porque lo que buscan es que no pienses y hagas click”.

Correos electrónicos falsos de bancos o páginas web con ofertas especiales, aplicaciones en celulares, cadenas de Whatsapp con información de origen dudoso. Todo es propicio para una estafa y ahora llega por el coronavirus, un tema que genera atención y preocupación en todo el mundo.

“Hasta el momento no recibimos denuncias en la Fiscalía. Pero estamos alertas porque el coronavirus va a ser la excusa para cambiar los fraudes habituales. Todavía no tenemos denuncias porque primero suelen ocurrir en Europa y después llegan acá”, explicó Azzolin.

La referencia es que se descubrió una aplicación falsa en la Playstore de los celulares con el sistema Android que se llamaba “Coronavirusapp”. Con la excusa de aportar información y consejos sobre el virus, la aplicación tenía un ransomware, que es un sistema por el que se bloquean datos. En este caso el bloqueo era sobre todo el teléfono y los estafadores le pedían al dueño dinero a cambio de liberarlo.

"Hay que ignorar todo mensaje que no llegue por los carriles habituales. Nada de cadenas de Whatsapp o mensajes de texto. Sobre todo cuando las ofertas son tentadoras y urgentes, porque lo que buscan es que no pienses y hagas click”, afirmó Azzolin.

Así, dice que hay que tener cuidado con las ofertas o promociones de productos como alcohol en gel o lavandina, muy buscados estos días. “No descartamos fraudes en compras por Internet de artículos de primera necesidad”, sostuvo.

“Hoy hay que tener especial atención con los mails que llegan de los bancos”, advirtió el fiscal. Con las medidas de restricción que impuso el Gobierno nacional, las entidades bancarias alentaron el uso del home banking para hacer operaciones y en los últimos días utilizaron el correo electrónico para enviar información.

“Una estafa común es que te dicen que tu cuenta se bloqueó y te piden que vuelvas a poner tus datos. No lo hagas, porque los bancos no piden eso por mail, y si tenés dudas comunicate al 0800 del banco. Y si los datos te los piden por teléfono, vos solicitale a esa persona su nombre, su legajo, un número de referencia del trámite y llamá al 0800 del banco”, recomendó el fiscal.

Azzolin advierte que en el contexto de cuarentena y las recomendaciones de quedarse en casa pueden surgir estafas en, por ejemplo, cupones de descuentos. “Pueden aparecer en páginas web ofertas para deliverys de comida y para eso te piden tus datos, como la tarjeta de crédito. Así te los roban”, señaló.