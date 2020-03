Berni ordenó a los policías "cuidar" a los bonaerenses

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pidió ayer a los policías “cuidar a los 17 millones de bonaerenses”, en un mensaje que envió a los efectivos policiales por la emergencia sanitaria a raíz del coronavirus.

“Les hablo como un camarada más, que al igual que ustedes juró a la Patria seguir y defender esta bandera hasta dar la vida. En ella están representados los 17 millones de mujeres y hombres de la Provincia que tenemos la obligación de cuidar”, dijo el ministro tras izar la bandera nacional frente a la sede de la cartera de Seguridad en La Plata.

El jefe de Seguridad instó a los policías presentes en el acto “a llevar adelante la misión con compromiso y profesionalismo y, subrayó que “nadie está autorizado a realizar ninguna operación que no sea ordenada dentro de su cadena de mando natural”.

Además, el ministro ordenó a los efectivos que aún no están afectados directamente a la tarea, a que esperen en sus hogares y también cumplan con el aislamiento obligatorio, ya que serán la reserva operacional de la fuerza.

“La Policía Bonaerense se nutre del compromiso, del valor y del coraje de cada uno de sus hombres”, destacó y resaltó que dentro de la fuerza “hoy no hay lugar para los tibios y mucho menos para los temerosos”.