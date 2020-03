Juzgan a una policía por las muertes de cuatro jóvenes durante un motín

Una oficial de la policía bonaerense será juzgada desde esta semana como acusada de no haber evitado las torturas sobre cuatro adolescentes detenidos que murieron en una comisaría de Quilmes durante un motín en 2004, iniciado porque un efectivo le había dicho a una de las víctimas que su hermanita de dos años había fallecido, lo cual resultó ser falso.

Fuentes judiciales informaron que por el mismo hecho otros diez policías, entre ellos un ex comisario, ya fueron condenados a penas de entre 3 y 19 años de prisión, de cumplimiento efectivo, por las muertes de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

De acuerdo a los voceros, el segundo juicio por el caso comenzará este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Quilmes por el delito de "omisión de evitar tortura", que prevé una pena de entre 3 y 10 años de cárcel.

La acusada fue identificada como la oficial Romina Guaquinchay, actualmente en actividad y a quien el fiscal de juicio Claudio Pelayo ordenó que sea investigada en el primer debate, ya que había sido señalada por haber estado presente en la seccional mientras sucedieron los hechos.

Según las fuentes, la imputación de la fiscalía fue que formó parte de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas todas quemadas y se dirigían a las duchas, pero no hizo nada para detener las torturas y, a su vez, al menos dos testigos la mencionaron con un palo en la mano.

El caso de Pergamino

El 2 de marzo de 2017, siete detenidos murieron en la comisaría de la ciudad de Pergamino tras un incendio originado durante una pelea entre dos presos, en el marco de la cual se prendieron fuego colchones.

Cuando los bomberos llegaron al lugar y sofocaron el fuego, hallaron los cuerpos de siete de los 19 detenidos allí alojados, quienes murieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación. En diciembre del año pasado un ex comisario y otros cinco ex policías fueron condenados a penas de entre 15 y 6 años de prisión.