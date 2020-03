Alegatos del juicio por el niño que murió al caer de un balcón

El tribunal que tiene a su cargo el juicio a un hombre y su pareja acusados de matar al hijo de él, de 7 años y con síndrome de down, que cayó por una ventana de un edificio céntrico de La Plata, en el que vivían en 2017, fijó para el 25 de marzo próximo la jornada de alegatos.

Tras escuchar a los últimos testigos, el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata dispuso que el 25 de marzo aleguen la fiscalía, el abogado que representa a la querella y finalmente la defensa de los acusados.

Por el caso son juzgados el linqueño Diego Villanueva (38) y Rosa Martignoni (32), imputados de los delitos de "homicidio calificado por el vínculo" en el caso del hombre y "homicidio simple" a la mujer.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 del 10 de octubre de 2017, en un edificio situado en la calle 9, entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata, cuando Renzo Villanueva cayó desde el balcón del 7° piso "A" y murió a consecuencia de los golpes.

En sus declaraciones indagatorias, los dos acusados argumentaron que el niño jugaba en una habitación que da a un patio interno cuando presuntamente se le cayó un juguete y por eso se habría asomado por la ventana, perdió equilibrio y se precipitó al vacío.

Sin embargo, Ángela Donato, la madre del niño acusó a la pareja de haberlo tirado por la ventana.

En el inicio del juicio, la fiscalía adelantó que buscará probar que se trató de un homicidio aunque también pedirá en subsidio una condena por homicidio culposo, mientras que la defensa apunta a que se trató de un accidente y pedirá la absolución de los acusados.

La pareja juzgada estuvo detenida durante unos meses pero el año pasado la Cámara de Apelaciones de La Plata le otorgó el beneficio del arresto domiciliario.

“No se tiró”

La madre de Renzo, Ángela Donato, aseguró en el inicio del juicio oral que "desde el primer momento" supo que su hijo no se había tirado al vacío y apuntó contra su exmarido y padre del chico, al considerar que "no era cuidadoso" con él.

"Diego jamás fue cuidadoso con Renzo. Cuando era bebé me lo traía con los ojos, mejillas, brazos y cola marcados. Decía que se golpeaba porque era un chico. Ha tenido derrames en los ojos. Estando conmigo no se golpeaba", relató la mujer entre lágrimas.

La mujer afirmó que vivió "siete años en un dúplex con escalera caracol y Renzo jamás se cayó" y precisó que al niño “no le gustaban las alturas, sabía cruzar por la peatonal, era cuidadoso, estructurado y obediente. Jamás lo reté. Era un nene que jamás se portaba mal. Era perfecto: bueno y obediente".

"Los informes pedagógicos dicen que era obediente, cariñoso y extrovertido. No era de salir corriendo. No tomaba decisiones impulsivas. Caminaba a la par mío y me tomaba la mano para cruzar", detalló Donato, tras lo cual afirmó que su hijo "era cuidadoso de su cuerpo" y que "se le enseñaba que sus acciones tenían consecuencias".

A lo largo de su declaración, Donato siempre se refirió al día del hecho como al día del "asesinato" de su hijo y lloró desconsoladamente cuando rememoró lo sucedido.