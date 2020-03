Asaltaron a un jubilado y detuvieron a un acusado horas más tarde en Junín

Héctor Velazco de 85 años fue víctima de otro asalto en Junín. Eran las 10 de la mañana de ayer cuando dos hombres se le presentaron en la puerta de su casa para comprarle una mesada, pero esa solo era la excusa para robarle brutalmente.

El hecho ocurrió en la vivienda del damnificado ubicada en avenida Primera Junta 980, donde lo ingresaron a la fuerza al interior y lo amenazaron con un cuchillo para que le entregara el dinero. Se llevaron 1800 pesos y huyeron caminando.



“La semana pasada vino el muchacho que quería que le venda una mesada y ayer regresó con un hombre, tras haberme dicho que cuando cobraba la compraba. Había estado en dos ocasiones para medirla y nunca se la llevó”, dijo el hombre en diálogo con Democracia.

“Llegó ayer a la puerta y me dijo: ‘Velazco vine a buscar la mesada’. Ahí me agarró el compañero” de contextura grande y “me llevó para la cocina. Ahí yo tenía una cuchilla que me la sustrajeron y la utilizaron para amenazarme, mientras me tenían sentado”, recordó.

“Ahí me preguntaron dónde tenía la plata y lo guié a la pieza. Agarró el dinero, lo puso en la mochila, me palpó en el hombro y se fueron. Me cortaron el cable del teléfono para que no llame a la policía, pero no se percataron que tenía un teléfono celular”.

“Tengo una venta en la cochera de elementos antiguos como relojes, adornos, muebles, cuadros o espejos. Antes tenía mi negocio en Jean Jaures y Borges”, informó Velazco.

Tras un allanamiento en la urgencia, horas más tarde del hecho detuvieron a un sospechoso, junto a una mujer, a quien, además, le incautaron estupefacientes.