En Junín detienen a un sospechoso por los violentos robos a adultos mayores

Tras un allanamiento en la urgencia, un joven de 29 años fue detenido acusado de haber cometido al menos uno de los tres robos a jubilados que ocurrieron la semana pasada en tres viviendas de Junín, donde maniataron y golpearon a las víctimas.

El hecho, caratulado “robo calificado en poblado y en banda” tuvo como damnificado a un hombre de 75 años y una mujer de 81 años, en una casa de calle Brasil al 30, con intervención del fiscal Dr. Sergio Terrón.

El asalto ocurrió este domingo a la madrugada, cerca de las 5.30, cuando dos sujetos encapuchados ingresaron por una claraboya ubicada en la terraza de la casa, donde maniataron al hombre y su hermana con precintos y los golpearon con una arma de fuego exigiéndoles la entrega de dinero.

Luego de unos minutos, los delincuentes se retiraron del lugar con unos 1 mil pesos por la puerta principal, dejando la llave colocada. Cabe recordar que el hombre logró desatarse para luego dar el alerta a la Policía.



Las cámaras, claves

Durante la investigación, efectivos del Gabinete de Prevención de la Comisaría Primera, a cargo del comisario Agustín Mantegazza, procedieron a observar las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas, que fueron claves para dar con el malviviente.

De esta manera, solicitaron órdenes de allanamiento que fueron llevadas a cabo en cinco viviendas de nuestra ciudad.

Cabe destacar que en el domicilio donde fue arrestado el sospechoso, además, se secuestró una motocicleta Honda XR 125 roja, un arma de fuego y mangos de madera.

Dos hechos más

Bajo la misma modalidad, a finales de la semana pasada, una jubilada de 83 años fue asaltada en su vivienda ubicada en Alemania 313.

En ese sector de la ciudad, malhechores ingresaron al interior de la casa donde golpearon y ataron a una silla a la víctima, identificada como Magdalena Dutto, quien, tras ser advertidos por los vecinos, fue desatada por efectivos policiales.

Según informaron, los ladrones estaban armados y encapuchados cuando increparon a la mujer en el interior de su propiedad, de donde se llevaron una importante suma de dinero y un revólver, entre otras pertenencias. Interviene el fiscal Dr. Sergio Terrón.

Otro caso similar tuvo lugar el martes 25 de frebero en una vivienda de calle Malvinas Argentinas 167, entre Alberdi y Almafuerte, donde dos ladrones encapuchados, que ingresaron por una claraboya, maniataron y golpearon a un jubilado para robarle 3 mil pesos que tenía para “llegar a fin de mes”.

La víctima del ilícito, ocurrido en horas de la mañana, fue identificada como Alfredo Dufour, de 67 años. Fue hallado atado por un amigo, que tenía la llave de la casa. “’Callate la boca que esto es un robo’, me dijeron. Me pegaron y no pude defenderme”, expresó el herido a Democracia.

“Me pedían dólares y yo de dónde voy a sacar si no los conozco ni por fotos. Me decían que los tenía escondidos. Vivo al día y no pude hacérselos entender”, afirmó Dufour. “Mirá la ropa que tenés y no tenés plata”, le decían los malvivientes, mientras lo atacaban. “Y yo les expresaba que era de tanto trabajar en mi vida”, indicó la víctima a este diario.

Y continuó: “Cuando me desperté me empezaron a pegar”. “Estoy todo dolorido”, había manifestado con angustia.

Según fuentes fidedignas, los malhechores no iban armados, estaban encapuchados, usaban guantes, y con precintos ataron a Dufour. Revisaron toda la casa, buscando mucho más dinero del que finalmente encontraron.