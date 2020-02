Otro brutal asalto en Junín: ingresaron a una casa, ataron y golpearon a una mujer

Un nuevo caso de inseguridad se registró en las últimas horas en Junín. Bajo la misma modalidad que el último hecho registrado esta semana, una jubilada de 83 años fue asaltada brutalmente en su vivienda ubicada en Alemania 313.

En ese sector de la ciudad, delincuentes ingresaron al interior de la casa donde golpearon y ataron a una silla a la víctima, identificada como Magdalena Dutto, quien, tras ser advertidos por los vecinos, fue desatada por efectivos policiales.

Según informaron, los ladrones estaban armados y encapuchados cuando increparon a la mujer en el interior de su propiedad, de donde se llevaron una importante suma de dinero y un revólver, entre otras pertenencias. Interviene el fiscal, Dr. Sergio Terrón.

Otro hecho

Otro hecho similar tuvo lugar este martes en una vivienda de calle Malvinas Argentinas 167, entre Alberdi y Almafuerte, donde dos delincuentes encapuchados, que ingresaron por una claraboya, maniataron y golpearon a un jubilado para robarle 3 mil pesos que tenía para “llegar a fin de mes”.

La víctima del ilícito, ocurrido en la mañana, fue identificada como Alfredo Dufour, de 67 años. Fue hallado atado por un amigo, que tenía la llave de la casa. “’Callate la boca que esto es un robo’, me dijeron. Me pegaron y no pude defenderme”, expresó el herido a Democracia.

“Me pedían dólares y yo de dónde voy a sacar si no los conozco ni por fotos. Me decían que los tenía escondidos. Vivo al día y no pude hacérselo entender”, afirmó Dufour. “Mirá la ropa que tenés y no tenés plata”, le decían los malvivientes, mientras lo atacaban. “Y yo les decía que era de tanto trabajar en mi vida”, expresó la víctima a este diario.

Y continuó: “Cuando me desperté me empezaron a pegar. Ahora tengo que hacerme un estudio en un centro médico” debido a la golpiza. “Estoy todo dolorido”, manifestó con angustia.

Según fuentes fidedignas, los malhechores no iban armados, estaban encapuchados, usaban guantes, y con precintos ataron a Dufour. Revisaron toda la casa, buscando mucho más dinero del que finalmente encontraron.

Los vidrios de la claraboya de la vivienda fueron rotos. El hecho está siendo investigado por policía de investigación y las pericias corresponden a Científica.

La ambulancia de Intermed se hizo presente para asistir a la víctima del robo, quien aparentemente no presentaría lesiones visibles en su cuerpo.